今年9月19李登輝先生的告別禮拜在真理大學舉行，是台灣基督長老教會百年的大事，因為將會有千萬台灣人未信者在電視機頭前，經驗基督教的禮拜和聽講道。圖／擷自總統府直播影片

台灣教授協會的好友郭教授，前無久老爸年老過身。郭教授是大子閣是唯一的查晡後生，伊下腳有六個小妹，攏已經成家立業。除了一個住在美國的小妹是基督徒以外，全家攏繼續傳統民間信仰。

郭教授曾經參加過幾擺基督徒朋友家庭的告別式，感覺真簡單莊嚴，予喪家和來參加的親友攏有得到真平安的心靈安慰。所以，伊說服所有的小妹，要用基督教的形式辦老爸的葬式。

在地的長老教會和牧師真包容答應，願意為郭教授的老爸舉行基督教形式的告別禮拜。郭教授的老爸是在地真有名望的老輩，所以，在這個保守的家鄉有真濟未信者親友，可能攏會是第一擺踏入教會參加基督教的告別式。

今年9月19李登輝先生的告別禮拜在真理大學舉行，是台灣基督長老教會百年的大事，因為將會有千萬台灣人未信者在電視機頭前，經驗基督教的禮拜和聽講道。台北中山教會的一位長老朋友透露，在葉啟祥牧師接到主理彼場講道的重任後，中山教會的長老為葉牧師做了一禮拜的集體祈禱。在當日，葉牧師的講道確實是一場非常好的宣道。

長老教會在李登輝先生的告別禮拜，確實安排了上好的人選，由台灣神學院蔡慈倫院長帶領祈禱，唯一的缺失是選給會眾唱的聖詩，一般未信者攏真生疏祙曉唱。在電視機頭前，蔡英文、賴清德、蘇貞昌、游錫堃等站在頭前排，手中的歌詞反來反去，雖然有聖歌隊帶唱，嘛是祙曉唱。因為按呢，我事先特別吩咐郭教授，請主理牧師選較通俗的聖詩，予較濟會眾能當隨司琴奏的音樂唱聖詩。所以，主理牧師特別選未信者可能會較熟的《奇妙恩典》（Amazine Grace）。

郭教授閣是一個堅強的台灣民族主義者，堅持所有告別式的順序單和講話攏用台灣話，這在長老教會是真自然。伊特別拜託我將要印在順序單的老爸生前的《自述》和《故人經歷》，以及伊要在禮拜中講的《追思文》，攏改寫做台灣話。

郭教授講，伊希望藉著處理老爸葬式的安排，在伊保守的家鄉立下一個改善傳統風俗的典範。真感心！