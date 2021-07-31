近乎半個人身長的「忍俠白馬生」戲偶，張正隆仍可操弄得活靈活現。圖／林冠良

「五洲桃興閣掌中劇團」自2019年起，連續3年獲選桃園市傑出演藝團隊，不論是娓娓道來的文戲或是拳打腳踢的武戲都有精湛演出，幕後推手正是領軍的張正隆，他更豐富了劇中聲光及現代元素，為布袋戲拓展更廣的戲路。

張正隆7、8歲就跟著舅舅廖明聰的戲班演出，有時也隨著父親張新黨穿梭不同的廟會場，布袋戲可說是陪著他一路長大。現在身為一團之長，他也隨著時代潮流不斷精進劇團，透過不同演繹方式，讓布袋戲同樣能成為更多年輕朋友的兒時記憶。

著迷布袋戲 接棒續演兒時戲

張正隆國中畢業後，張新黨見兒子對布袋戲興趣濃厚，於是讓他拜「輝五洲掌中劇團」的廖昆章為師，當時拜師可是件大事，除了要寫明姓名、生辰等等的拜帖，還得準備供品向西秦王爺稟告。就此，張正隆開始了他學藝的生涯。

60年代紅極一時的野台戲《白馬風雲傳》就是廖昆章所作，張正隆至今仍難忘當年看劇的激動，劇中「忍俠白馬生」騎在白馬上英姿煥發一幕，更是深深地刻在他的腦海裡。自承接衣缽後，此劇也成為「五洲桃興閣掌中劇團」的看家劇，張正隆連當年的忍俠白馬生戲偶都細心地保存下來。



《白馬風雲傳》劇中，除了主角「忍俠白馬生」，可愛的白馬也深獲觀眾喜愛。圖／張正隆提供

承襲傳統更創新 將時事納入劇本

「小時候看到戲台上不同類型的角色、變化著奇特招數，搭配口白與緊張刺激的劇情，都會忍不住把整齣戲看完。」憶起幼年時光，野台戲以金光布袋戲為主，畫風華麗的佈景加上各式音效、燈光與特技，這些吸睛特色促使張正隆從小立志學習布袋戲。

張正隆說，除了基本「練嗓」、「操偶」技巧之外，塑造人物個性、對白、變換聲調等都是布袋戲的必修課；而根據演出後現場觀眾反應作調整，則是演好一齣戲的心法。承襲了將風土民情帶進劇本的傳統，張正隆更將時事融入貼近觀眾。在 2019年桃園土地公國際民俗藝術節中，所演出的新劇目《土地公救豬豬》，就是講述了土地公如何聯手孫悟空與豬八戒，戰勝非洲豬瘟與秋行軍蟲的故事。



張正隆帶著劇團前進校園，讓年輕學子也能體驗布袋戲操偶的樂趣。圖／張正隆提供

多元嘗試 重新詮釋戲碼

隨著時代變遷、娛樂五花八門，張正隆說，「我開始在思考劇團轉型的問題，透過新編劇本、新制配樂、新型態佈景，還有大頭偶等多元化戲偶的方式，增加演出豐富度。」與桃園市文化基金會合作，開啟了他跨界合作的契機，不論是邀請金曲歌王謝銘祐演唱《白馬風雲傳》男主角忍俠白馬生的主題曲，或是與搖滾樂團合作，在內容跟形式上，張正隆都下了很大的功夫。



五洲桃興閣掌中劇團的演出常搭配豐富的特效或特技，聲光效果十足。圖／張正隆提供

「我對布袋戲演出無比熱情，很愛布袋戲、從小就認定是一生志業。」張正隆感性地說道，即使環境再辛苦，也從沒想過要收掉劇團。這幾年，他努力從事校園推廣，不僅進行校園演出，也讓學童有機會可以體驗操偶，「希望能讓更多人喜愛布袋戲，也認識台語這麼美好的母語文化，然後進來看戲，那就夠了！」

※本文轉載自 《桃園誌》No：73