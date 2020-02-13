元月18日武漢市百步亭社區萬家宴，共幹挨家挨戶勸人參加，死神的第一次召喚，社區居民渾然不知噩運將至。三週後，全中國超過六萬人確診武漢肺炎，超過1300人死亡，而實際死亡人數，絕對不止於此。全世界的投資人勇於危機入市，中南海御用樣板專家鍾南山一聲疫情高峰就要過去，全世界包括美國華爾街的投資人，再度擠進列車。下一站，還會召喚那一批人? 列車駛向茫茫山崖，就怕命與財同歸無有。

這次疫情令人驚懼，民眾為保命瘋搶口罩不是沒道理。二戰以來全球幾次致命大瘟疫，都沒有這次可怕。中國廣東SARS病毒、非洲伊波拉病毒、南美洲茲卡病毒、中東Mers病毒感染病例，絕大部分都被局限於部分地區，沒有發展成全球性的瘟疫大流行。武漢肺炎疫情蔓延至今，已使中國到處封城，從武漢到深圳，從上海到北京，中國全境成為疫區，全球迄今超過百國家拉起防疫線，禁空禁海、禁中國人入境，風聲鶴戾，末日之感，前所未有。大洋上數艘郵輪被多國拒靠岸，橫濱港外鑽石公主號旅客傳群聚感染，上百人確診，求救無門，連日本這樣醫療先進的國家都束手無策。誰喊人定勝天的，半年後再喊一次看看！

感染規模難以想像

這種慘況完全被香港專家料到，這人一定會留名史冊。武漢封城前夕離城的香港病毒學專家管軼稱，感染規模「最終是會SARS的10倍起跳」，SARS傳播途徑清晰，六成以上感染者來自個別超級傳播者，但武漢肺炎傳播源早在可控制前全面散開，他判斷疫情將難以控制，且為此感到害怕。果如專家之言，未來這幾個月全中國甚至全世界將面對病毒恐怖攻擊，場面會令人不寒而冽。

2003年SARS疫情主要傳擴點及重災區在廣州、北京與香港。台灣當年有三百多人感染，七十幾人死亡。那一年中國還有能力從杭州調專機載醫療物資援助香港，今年連杭州都需要外援。眼前的香港，社區群聚感染才剛開始，官方緊急向外採購口罩卻買不到，有錢也買不到，口罩庫存只夠用一個月，而預估疫情大流行四月才會來到最高峰。面對突如其來的瘟疫，北京共產黨還是那一套官話，一樣搞面子工程，拿人民為黨官擋瘟疫，殘忍對待百姓，可恨至極。依疫情前所未見狂飆的景況，共產黨早晚得面對病毒，與天鬥其樂無窮的自信恐怕會與日消融。對照17年前，一樣隱瞞疫情，上次逃過一劫，這次的結局難料。

時間（農曆過年）、地點（武漢）、病毒（傳播力超強），加上人禍，四位一體，演成了一場完美風暴，中共政權幾十年來經歷各種挑戰，沒有一次比今年更凶險。

缺料缺工 坐困愁城

疫情若拖下去，已經下行的中國經濟更不堪一擊。封城後，工人從那裡來？原料從那裡來？那些賣遍全世界的大工廠，沒有工人怎麼生產? 幾十年來快速增長的生產業、服務業遭到嚴重打擊，外商還沒離開的，誰有信心再撐下去？高喊大打大贏、小打小贏，那些義和團旗手，現在在那裡？中國還有實力與美國一搏嗎? 一帶一路、航空母艦、南海填海造島，錢從那裡來? 地方債、房市、失業率等本來就該吹破的泡沫，瘟疫後，還能挺得住嗎? 二月十日後，全中國各大工廠陸續開工，無症帶源者不少，口罩能擋多久？群聚感染當然躲不掉，開工風險高，不開工就等破產，進退不得，坐困愁城。占全球16%規模的經濟體，恐怕不要多久時間就會被打回30年前的景況。

這種新型冠狀病毒，唾液可傳染、糞便可能傳染、沒發燒者也能帶病源、沒症狀者也能帶病源，目前已知的死亡率至少2%，武漢市染疫死亡率5%。面對這種恐怖病毒，除了避走山林野外，根本就是防不勝防。青壯年特別容易感染冠狀病毒，中國解放軍大舉介入各大城市防疫及維穩，往人多的地方集合，不怕被團滅嗎？3500年前，摩西帶領兩百萬希伯來人出埃及，法老王派出數千駕馬車追殺，希伯來人走旱地過紅海，法老軍隊也下紅海，馬車相撞，兩邊水墻恢復，軍隊團滅。中國南海的潛艇官兵與造潛廠已傳出確診例，幾百人遭隔離，一定有更多的軍警已被感染而被秘而不宣，中國解放軍與武警如果大量感染，豈非天滅中共？

疫情的吹哨者，34歲李文亮醫師病逝，相關訊息在中國網路上有近六億人點閱，一千六百多萬則留言，中國官方卻拚命地刪，炸鍋的憤怒才開始。如果疫情拖太久，社會秩序會垮，經濟會垮。中國歷代王朝末年，流寇隨瘟疫而來，國力耗盡，然後就是人民起義，改朝換代。政權正當性沒了，習近平當什麼皇帝? 人在江湖混，早晚要付出代價，共產黨有本事在新疆搞集中營、在全國拆教堂，管制媒體、管制司法、管制宗教，把全部的老百姓的腦袋洗得像狗一樣聽話。管來管去，連自己的政權都管掉了，還不自知。習近平已上紅旗列車，不怕死的就跟著上。