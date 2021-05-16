蔡孔雀，1921年生於日治時代雲林北港，整個鎮上瀰漫著宗教氣息，朝天宮的善男信女、金紙、檀香、紅燭散發出濃濃古意，媽祖的香火百年持續庇護著居民，而他這位土生土長的北港第一個醫學博士，也開設了一家古色古香的「金長味」診所，守護著北港民眾的健康超過一甲子。蔡孔雀小時候家中親戚開設藥店，啟發了他學醫的興趣，但他父親是開雜貨店維生賺錢辛苦，告訴他：「有錢人家考不上台北帝大，還可以去日本留學念私立的醫科，你若沒考上，家裡可沒錢負擔你出國留學的費用。」就讀當時台南二中的他不負期望，真的考上了台北帝大醫學部。1944年帝大畢業後，先在台北紅十字病院服務，因父母希望他回鄉執業，他就回到北港糖廠的醫務室工作，當時鄉下缺乏醫師，他的醫術又高明，很快就受到鄉親歡迎，病人求醫者眾。四年後他決定自行開業，取名「金長味」，是曾祖父的藥店名稱。

這間令人好奇的「金長味」診所，當時開幕就成為北港鎮上頗具特色的建築，後面有小花園，小橋流水、花木扶疏，通風採光都很好，診間擺設古色古香，木質長椅和磨石子地，診桌旁鐵架放兩洗臉盆，一盛清水，一盛消毒水，還有體重計、血壓計，數十年不變的清幽診所是北港人從老一代看病拿藥，到帶著下一代孩子、孫子看病拿藥的地方。蔡孔雀看病仔細親切，有耐心向病患解釋病情，許多北港人都是一家大小固定看蔡醫師才會好，他變成北港人最熟悉的家庭醫師。早期鄉下病患常有要求醫師往診的需要，他從不怕危險或麻煩，經常提著出診箱到病患家裡服務，即使傳染病流行期間，他也從未拒絕病人，甚至有一次下雨天要去往診，乘坐的三輪車衝進水溝，讓他跌得皮破血流，他還是堅持先看診後才自己回頭找外科醫師幫忙縫合傷口，這種視病如親的精神令人感佩。他於2005年獲頒「醫療奉獻獎」，在北港奉獻鄉親超過一甲子。

蔡孔雀雖只是個鄉下醫師，但他求知心旺盛，不斷追求新知，不僅曾於1961年出國進修前往日本取得山口大學醫學博士學位，即使到了晚年仍抱著活到老、學到老的精神，自己不斷閱讀新的醫學期刊，甚至得知自己有心臟病後，自己學習心電圖的判讀，竟然找出了大醫院醫師沒有發現他的心臟血管堵塞處，即時做了心臟支架手術而避免了心肌梗塞的發生。他有兩個兒子也是學醫，都是眼科出名的醫師。大兒子蔡瑞芳說：「小時候半夜常被來向父親求診的病患敲門聲吵醒，父親再累也會起床出去往診……這樣為病人服務的精神，我自己還難以做到！」上一代醫師的奉獻是台灣早期社會令人難忘的回憶！2014年蔡孔雀病逝，享年95歲。



蔡孔雀（左）與兒子蔡瑞芳（右）。圖／擷自輝瑞杏苑04，嚴偉達攝

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集