台灣當前年齡最小的未婚媽媽是幾歲?黃越綏說：「13歲」。

台南新營人、扁朝時獲聘擔任國策顧問的黃越綏將其「有給職」的薪酬捐出創立「財團法人國際單親兒童基金會」並向國有財產局在麻豆和學甲之間租地二甲設立未婚媽媽庇護中心「麻二甲之家」收容未婚媽媽。

黃越綏近日出版新書《高齡快樂學》北中南巡迴發表後，日前在微微笑廣播網與談有感提及在麻豆設立「麻二甲之家」未婚媽媽的狀況，其中最小年齡是13歲。

主持人安琪回：那天簽書會，市長陳其邁母親與會見聞此事也掉淚….

黃越綏指其在電台受訪後，要立即北上奔波其他個案訪視、調解、諮商或提供幫助。主持人推崇肯定黃越綏推動社會公益給人信任、穩重的溫暖感…

「學做人，比做事重要」！黃越綏說，做人比做事重要，社會局或法務部送到麻二甲的攏是弱勢孩童，或因父母已不在或被抓去關，缺乏關愛與教導而較不懂禮貌，「他們」或在學校被霸凌，若缺信心出社會也是被看不起。他在麻二甲教導小孩要將「歹勢，拜託，多謝」從生活中養成習慣，因為人際關係從禮貌開始！

當前少子化，父母較寵愛小孩。黃越綏有感認為，或因此較缺乏禮貌養成教育，她以自己當「先生嬤」(先生為教師之意，嬤為阿嬤)，教導小孩將「歹勢，拜託，多謝」等用語融入生活習慣。他舉例如萬一有天騎機車與人對撞有所衝突，也能因言語上的禮儀如多講「歹勢，拜託，多謝」而能增進適時化解突。

※黃越綏新書《高齡快樂學》該書版權捐給財團法人國際單親兒童基金會及附設台南市私立麻二甲之家。

麻二甲之家收容18歲以下受暴虐、弱勢之未婚媽媽，提供安心、安全的待產環境，並提供生活照顧、心理輔導及就業培力等方案。

服務內容:

1.電話諮詢：提供相關未婚懷孕資訊

2.安置服務：提供安全、安心、安居的待產環境及相關輔導服務。

3.面談輔導： (1)心理輔導-未婚懷孕之創傷、出養心理建設或留養育兒之準備 (2)家庭關係重建－協助案主及家人溝通，重新建立關係。 4.生涯輔導：協助就學輔導或技職養成。

5.社區教育活動

台灣當前不僅步入「老齡化」與「少子化」社會型態，且離婚與單親家庭也滿滿是。今年3月媒體報導根據內政部戶政司資料，2019年共有13萬4,524對新人結婚，但離婚怨偶就有5萬4,473對，離婚率位居世界第三，相當驚人！https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=710791

微微笑廣播網關懷社會公益，董事長石川曾捐款百萬給財團法人國際單親兒童文教基金會，黃越綏感謝與肯定石川關懷單親弱勢「嘉惠永銘」。此外，為保護未成年的小媽媽落實社會照顧，高市府曾推動「珍珠計畫」專案，石川慨然捐款力助該計畫，共築社會安全網。