在宏都拉斯總統大選中勝出的卡斯楚（Xiomara Castro），立場親中，選前曾許諾，如果當選總統的話，將與中國建交。圖／擷自秀瑪菈．卡斯楚臉書

中共崛起後，對中美洲國家強勢挖牆角下，從1941年開始，就與中華民國建交的宏都拉斯，最近也出現外交動盪，前天，在大選中勝出的卡斯楚（Xiomara Castro），被視為親中政客，選前就已經許諾，如果當選總統的話，將拋棄台灣，與中國建交，而尋求連任的葉南德茲，在投票前十天剛訪問台灣，葉南德玆（Juan Orlando Hernandez）因為其弟捲入毒品案，連任選情受到衝擊，處於下風。

被視為美國後花園的中美洲，是美國愛恨兼具的地區，中美洲共有七國，過去都是西班牙殖民地，1889年，美西戰爭後，美國擊敗西班牙，獲得菲律賓，古巴和波多黎各三地，美國勢力也開始進入該區，西班牙在中美洲殖民方式，長期以來採用掠奪農業資源方式，因此工業化速度緩慢，由殖民地買辦或大地主控制的蓄牧或甘蔗，提供西班牙本國所需，十九世紀初，革命風潮從美國推進到中美洲，西班牙殖民勢力，也開始受到挑戰，美國也暗中扮演革命資助角色，從此捲入中美洲政治事務。

1821年，中美洲出現五國聯省的中美洲國，脫離西班牙獨立，到1838年，這五國又分裂成現在中美洲國家，只是當時巴拿馬和貝里斯沒有加入。

二戰後，美國在中美洲圍堵紅色擴張，為了政治穩定，美國曾經支持中美洲軍事獨裁者，留下難堪的反人權歷史，加上中美洲貧富差距太大，農民挺而走險，種植毒品，尋求一夕致富，於是中美洲變成毒品生產基地，毒梟經過墨西哥通道，或用飛機，把毒品輸入美國，如今，中美洲難民與毒品，成為美國兩大威脅，美國為了打擊毒品，經常和墨西哥發生磨擦。

中美七國本來都與台灣建交，長期以來，台灣的角色一直扮演美國在該區的看守者，其實，這個外交動盪從去年武漢病毒肆虐，就已經開始，宏都拉斯向台灣抱怨，未受到台灣防疫的協助，後來還透過薩爾瓦多中介，要向中共購買兩百萬劑科興疫苗，根據統計，宏都拉斯疫情到今年6月，確診二十五萬，六千多人死亡，比起鄰國薩爾瓦多嚴重，台灣當時也出現疫苗荒，根本是自顧不暇，無法對邦交國援助，可以想見：疫情確實影響葉南德茲聲望。

中美洲七國，最早被老共挖角是哥斯大黎加，2017年，巴拿馬也倒戈向中共，2018年，薩爾瓦多也倒向中共，現在的局面是四比三，如果宏都拉斯也被中共挖走，局面就會逆轉，但是，根據卡斯楚最近談話已經緩和，由於美國施壓，卡斯楚再度表示：「是否和台灣斷交，還未決定」，堅定口氣已經改變。

老共最早在宏都拉斯投資水壩，但是工程品質不佳，已經成為笑話，另外在巴拿馬的投資並未實現，也使宏都拉斯產生疑慮，而且，中共疫苗外交，一開始雖然成功吸引宏都拉斯，後來證明中共疫苗效果不佳，根本無法抵抗病毒，對宏都拉斯已經失去原來吸引力。

美國在這場外交角力戰場，也開始認真起來，因為美國在宏都拉斯設有空軍基地，對中共在宏都拉斯滲透，已經表示反對，因此，未來，宏都拉斯是否拋棄台灣，投入中共，還是有待觀察。



由於美國施壓，宏都拉斯大選中勝出的秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）（中）再度表示：「是否和台灣斷交，還未決定」，堅定口氣已經改變。圖／擷自秀瑪菈．卡斯楚臉書