彭明聰，1917年生於日治時代台南廳鳳山支廳（今高雄市鳳山區），他的曾祖父彭根是台灣長老教會第一代信徒，祖父彭士藏是傳道人，彭家幾代不是傳教就是學醫，他的父親彭清約是鳳山知名的小兒科醫師，也是長老教會的長老。他的叔父彭清靠、彭清良也都是台灣總督府醫學校畢業生。彭清靠是彭明敏的父親，曾於大甲行醫，後於高雄開設彭婦產科醫院，並擔任高雄的議長。彭清良在鳳山開設育仁醫院，他也是前衛生署長施純仁的丈人。

彭明聰從小成績優異，鳳山公學校和台南南門國校畢業進入台南一中就讀，後保送台北高等學校，又考上台北帝國大學醫學部。1941年畢業後留在帝大醫學部生理學科擔任副手，1945年二次大戰結束前，獲得醫學博士學位，戰後升任台大醫學院講師，1947年升任副教授，1951年升任教授，1956年他前往美國哥倫比亞大學進修，1963年在前往英國牛津大學進修，他在台大擔任生理學科主任兼研究所所長、教務處主任、醫學院院長（1978〜1983），在1974年曾獲教育部學術獎，1978年當選中研院院士，1984年和1986年兩度獲國科會傑出成就獎，1989年獲聯合國醫學基金會醫學貢獻獎，他的學術成就斐然，被稱為台灣生理學大師當之無愧！

彭明聰專長是神經生理學、神經內分泌學，他對生殖功能老化的研究、下視丘及腦下垂體機能老化的研究都聞名國際，他指導學生無數也對醫學會發展貢獻良多，1980至1983年他擔任台灣省醫學會理事長，1984至1987年擔任中國生理學會理事長，1980至1995年任中國民國內分泌學會監事。此外，他更熱心參與教會事工及社會服務，他擔任過馬偕醫護管理學校董事（1979〜1985）及校長（1988〜1993）、彰化基督教醫院董事（1965〜1985）、馬偕紀念醫院董事（1979〜1991）、高雄醫學院董事（1978〜2002）、台大醫學院景福基金會董事長（1979〜1984）、中華民國兒童燙傷基金會董事長（1998〜2000）、台灣兒童及家庭扶助基金會董事長、兒童福利聯盟文教基金會董事長……等無數社會公益團體的職務，盡心盡力為上帝做工服事弱小的兄弟！

像彭明聰這麼優秀聞名國內外的學者，卻因其堂弟彭明敏教授（國際法知名學者，曾任台大政治系主任、駐聯合國代表團顧問、十大傑出青年）發表了台灣自救宣言，觸怒國民黨政府的案件也受連累。他在彭明敏流亡海外被通緝之後，他的住家也被情治人員監視，他幾次申請出國開會都被刁難禁止出境長達10年之久。彭明聰說彭明敏年輕時就是家人引以為榮的傑出學者，但他並不知道彭明敏會發表台灣自救宣言，即使彭明敏逃亡海外的事他也事後才知，而彭家親友受到國民黨的打壓讓他引以為憾！

2003年，彭明聰獲頒總統文化獎，2006年8月28日去世，享年81歲，他的人生打過了美好的戰，回到上主的懷抱！

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集