藍色萊牛立委對抗綠色萊豬立委的鬧劇，終於在24日落下句點，人多那一邊贏了，2012年也是如此，兩黨比較以下，可以說各有勝負，現在，國民黨為了反民進黨，舞豬舞狗，還印製了汗衫，動員投資很大，對那一邊老大哥總算有交代。

重點是添加劑量

但是，政客和醫生每天把毒牛、毒豬掛在嘴哩，最受傷的不是偶而只吃一次牛肉的人民，而是每天要吃「多巴胺」藥物的巴金森病人，這種病是腦神經疾病，因為缺乏多巴胺的神經傳達物質，所以目前療法以補充多巴胺為主，每個月要抽一次血，以免吃過量。目前，比較先進的治療方法是腦部植入晶片。

台灣的巴金森病人，以發病率千分之一來算，好發期是50歲以上，估計超過十萬名病人，服用多巴胺有毒，但是，也是藥品，這個世界就是如此，多喝水可以治病，但是，不知道控制喝太多水，也會死亡。人類希望活在無毒的社會，很抱歉，希望總歸無望，這個世界是被毒物包圍的，所以，我們才需要科學家，告訴我們，怎麼吃，才健康。

1906年，美國作家辛克來寫了一本書《屠宰場》，這本書內容是描述美國芝加哥屠宰場的黑幕，從勞工虐待寫到宰殺牛隻和豬隻的過程包裝，寫出當年食品衛生的醜陋、不受重視、沾滿蒼蠅蚊蟲和人體汗臭的工廠以及汙染雙手處裡的肉品，最後這些肉品搭船賣到海外，然後進入人類的胃腸。因為，小說描寫太詳細，讓人對肉品的出產過程，感到噁心和討厭，這本書飄洋過海到了英國，當時英國是美國肉品最大消費國，這本書讓英國人震驚害怕，決定抵制美國肉類進口，並且火速通過「公共衛生食品規章法」，這是全球最早規範食品的法律，美國也跟進，通過「純淨食品與藥品法」，美國的FDA就是根據這個法案建立，接下來，歐洲國家也學習英國立法，今天，管理食品的法律，歐洲比美國更嚴格，因為一百多年前，英國人被美國嚇到了，如今，美國牧場使用「萊克多巴胺」的肉品，還是被擋在歐盟食品安全局門外。

這是20世紀初期發生的故事，當時的人類對於吃東西並不講究衛生，原因之一，飢餓是首要敵人。

英國是食品安全創始國

有人問，美國農場為何搞瘦肉精呢？原因很簡單，這種添加物可以增加10%瘦肉，降低10%飼料，如果不添加瘦肉精，豬牛肉價格更貴，更無法加入國際貿易競爭，更深入一點分析，動物的體內物資含量，人類有40%肌肉，其他脂肪、水、骨頭、血液佔了60%，豬肉的話，活動少，瘦肉更少，肌肉大約只有25%上下，牛肉大約是30%上下，不要以為豬牛肉的重量很重，在亞洲文化裡，由於不忌諱吃內臟，所以牧場不虧本，但是，美國文化不吃內臟，甚至連肩膀肉也不吃，所以，美國國內市場，豬牛肉可以賣的部位太少了。

曾經在美國生活的學生都知道，到超市買SPAM罐頭，作為生活食品，可以省下很多錢，SPAM又稱「脆肉罐頭」，內容就是沒人要吃的肩膀肉，磨成肉泥裝罐，你可以拿出來經過火煎後，變成漢堡，也可以在三明治夾肉，這種罐頭最早在戰場上使用，現在則是窮人最愛。

1999年到現在，瘦肉精已經用了十年以上，目前沒有看到中毒的案例，原因很簡單，劑量很低，代謝很快，台灣人不像美國，每天吃牛肉，但是豬肉食用比較多，所以才會擔心，話說回來，世界無處不是毒，警告自己少吃肉類，也是福報。

再說一個故事，1936年，美國杜邦化學發現氟化合物，這種東西製成塗料，叫做四聚氟乙烯，也稱「鐵氟龍」，杜邦把塗料塗在坦克車上可以防鏽，後來製成炒鍋用具，進入廚房，人稱鐵氟龍不沾鍋，但是，氟會出現毒素的條件是必須在高熱攝氏260度以上，請問你會不會使用？令人好奇的是，10個家庭9個用這種有毒的鐵氟龍不沾鍋。

氟有毒，卻也是聖品，自來水公司把氟加進飲水中，只要適量，可以防止蛀牙，效果等同加入牙膏，但是，如果添加過量，會把牙齒弄黑，而且導致癌症。

1936年，杜邦把「鐵氟龍」殘留物倒進河中，造成數百隻牛隻死亡，農場農民罹患癌症，引起一場環保抗爭，官司訴訟，這場抗爭又稱「黑水風暴」，去年，好萊塢把它拍成電影。

你說，氟是好的還是壞的？

萊克多巴胺也好，基改玉米也罷，含氟牙膏也可以，現今的環境中處處是毒，這是世界的趨勢，吃素也不一定安全，科學越發達，造福人類的同時，也意味著，我們和毒物越接近，想要多活幾年，活出健康，無法依靠政客和少數嘩眾取寵的醫師，最簡單的方法就是多讀書，多吸取知識。



作者指出，科學越發達，造福人類的同時，也意味著，我們和毒物越接近。示意圖／Pixabay，民報合成