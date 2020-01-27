新春到來，2020 年就來場自我放鬆的山林探險，在意想不到的近郊秘境，洗滌身心靈，充飽電力再出發！

從台7線的起點大溪出發，騎乘單車參訪寧靜古寺，接著品嚐養生五色水餃，為山林之旅補充體力。再駕車依著連綿山路來到小烏來風景特定區，感受林蔭圍繞的療癒，傍晚就住在拉拉山上，讓星光蟲鳴陪伴入眠。隔日在晨光沐浴下，漫步農莊或前往森林遊樂區健行，用五感體驗綠意的溫柔懷抱。

新舊交織的古剎建築 法鼓山齋明寺

山林走春的第一站，就從擁有百年風華的「法鼓山齋明寺」開始，靜靜安居在大漢溪旁的高地，望著溪水奔流至遠方，不僅是大溪歷史悠久的禪寺，也是桃園市市定古蹟。走過入口小徑，映入眼簾的是傳統三合院的閩南式建築，供奉著觀世音菩薩，古色古香的清幽環境，瀰漫著一股莊嚴的氛圍，四周和諧共生，也凝聚當地的信仰情懷。

流轉過清代、日治直到近代，多元並蓄的古剎風景，也成為造訪齋明寺值得玩味所在。從閩式山牆燕尾、日式仿唐石燈，到2010 年興建的清水模建築，灰白的弧形長廊與原有的紅磚廟宇，交織出衝突又和諧的風景，也成為拍照打卡的熱門景點。寺廟外側的齋明寺古道，石階沿途草木蔥蔥，彼時為往來大溪的主要路徑，如今用悠閒的步伐拾階而行，體驗古人前往齋明寺參拜的重要道路。



現代興建的清水模建築，成為到訪遊客必拍的熱門景點。圖／陳培峯

品嚐色彩飽滿的元寶 餃頭老大

年節假期的充電走春，絕對少不了應景美食。「餃頭老大」獨特的五色水餃，色香味俱全，一次滿足不同口味的需求，而紅油炒手、炸餛飩、炸水餃也是不容錯過的人氣品項。老闆李訓勝在創業初期，希望做些不一樣的料理，以健康為出發點，結合創意打響名號。

五色水餃一上桌，讓人食慾大開，也一併勾起好奇心。白色水餃分為高麗菜與韭菜口味，包入大溪在地的溫體黑豬肉；黃色水餃用紅蘿蔔汁製麵皮，內餡和著濃郁咖哩粉，並以洋蔥引出甜味；橘色水餃以番茄汁入麵皮，使用蟹肉絲打造海鮮風味；綠色水餃將菠菜汁拌進麵糰，營造田園口感；紫色水餃則是素食者最愛，山藥為麵皮基底，再將香菇、黑木耳、素肉條拌炒入餡，飽滿香氣纏繞舌尖。店家口味下足功夫，也重視包水餃的手法，雙手按壓讓空氣跑掉，餡料跟湯汁才能融合，並形成圓潤又飽滿的模樣，更為旅程增添喜氣。



以養生健康為出發點的五色水餃，每種口味都令人驚喜。圖／陳培峯

蓊鬱青翠之境 小烏來風景特定區

飽餐一頓後，若是想伸展雙腿，由吊橋、步道、瀑布等景點共組的「小烏來風景特定區」，會是不錯的選擇。穿梭其中，以貼近溪谷的方式感受水流脈動，或是站在刺激的繩橋與步道，凌空欣賞瀑布奔騰的模樣，體會自然的奧妙。



懸在半空中的天空繩橋，走起來不斷震盪相當刺激。圖／陳培峯

小烏來風景特定區腹地廣闊，能夠自由選擇徒步路徑，喜歡健行的人可以將車輛停在泰雅故事公園，越過義興吊橋，沿著水圳古道漫遊，便可抵達風景區，來回約1.5 個小時。或是直接從風景區的入口處出發，由4 條森林步道串聯整個風景區，沿途可將天空步道、小烏來瀑布、天空繩橋、和平吊橋及龍鳳瀑布等景觀一網打盡。飛瀑產生的負離子、林蔭釋出的芬多精，讓人享受生態環境賜予的天然SPA。如果時間還充裕，也可安排順遊三民蝙蝠洞，讓山林旅程更加豐富。



龍鳳瀑布像是兩條絲錦垂掛於山林間，展現優美姿態。圖／陳培峯

崇山峻嶺的桃花源 溪景生態農莊

沿著蜿蜒的山路不斷向上行駛，來到上巴陵時，連綿山峰纏繞著白色雲霧，眼前的景色著實令人震撼。正當還在驚嘆群峰美景之際，一個岔路轉彎，便開始一連串陡急的下坡彎道，讓人領略到寶島的山高峽谷深。翻過崇山峻嶺，終於抵達如桃花源般的「溪景生態農莊」，在閒適自在的仙境氛圍中，感受民宿主人邱爸的熱情招待。



民宿位處良好的地理環境，盛開的花朵也特別嬌媚與鮮豔。圖／陳培峯

民宿的一磚一瓦、一草一木全由邱爸獨立完成，凡事親力親為的他，也在農莊內種植高麗菜、竹筍、南瓜等蔬果，讓在這落腳的旅人有機會品嚐到山中最天然的美食饗宴。占地寬闊的民宿更提供多種房型選擇，不管是個人獨旅或是多人同遊，都非常適合來此度假。來到這裡，吃飽睡好之外，別忘了還可預約來趟導覽探險，欣賞鄰近「卡拉溪」的景色風光，也一步步深入山林秘境。



四季風景都十分宜人，還可預約來趟導覽探險。圖／陳培峯

大自然的森呼吸 東眼山國家森林遊樂區

最後一站踏入「東眼山國家森林遊樂區」，明顯感受到空氣變得不一樣，散發出陣陣由樹木堆疊的芳香。園區內有多條被山林簇擁的路徑，像是通往東眼山三角點的自導式步道，也有攻頂親子峰的步道路線，可以考量自身體能選擇合適的路線。隨意漫步於園區的步道中，兩側是夾道歡迎的闊葉林，抬頭一望則是高聳列隊的柳杉與杉木，而陽光穿越樹葉的間隙，碎影落到地面，形成如夢似幻的情境。



在暖陽與杉林簇擁下，顯得更有詩意。圖／莊智淵

除了大自然的豐富巡禮，由於東眼山早期林業繁盛，也保留當年伐木運材所需工具，可以循著鋼軌與台車的蹤跡，遙想當年工人辛勤的搬運工作。還有地質走廊、化石區，近距離欣賞地質景觀、觀察千萬年前的化石遺跡，如同一座珍貴的自然博物館，持續吟詠著生命之歌。在這裡大口森呼吸，以自然氛圍療癒身心，也為走春旅程充飽能量。

※本文轉載自《桃園誌》No：55