自從北京於2008年舉辦過奧林匹克運動會，嚐到了「大國風采」的甜頭後，就愈加積極地要更上層樓，爭取拿下冬季奧運會的主辦權。2013年中國就開始申請，次年幾個原申請國都退出，最後2015年國際奧委會決定由北京作為2022年主辦冬奧的東道國。

北京這幾年來的專橫霸道，踐踏人權的惡行，已經引起國際社會的強烈不滿，然而中國如今財大氣粗，民主國家的政府雖然厭惡這個獨裁政權，卻也往往採取綏靖態度，不願跟習近平撕破臉。但是民間和媒體就不同了，他們不需要考慮利益權衡和經濟損失，他們堅持說真話，因為維護人權和普世價值是人們的基本共識和追求。

德國奧運同盟邀請人權組織座談

1月15日德國奧林匹克體育同盟（Deutsche Olympische Sportbund， DOSB）邀請德國的幾個人權組織，舉行網路座談，聆聽各方對一年後將在中國舉行冬奧這個主題發表意見。參加的有世界維吾爾人大會（World Uyghur Congress）、支援被脅迫民族組織（Gesellschaft für bedrohte Völke），國際聲援西藏組織（International Campagne for Tibet）， 歐洲之聲 （Sino Euro Voices e.V.），殘奧會等。DOSB的幾位負責人都出席，並聽取各組織的代表發言。



2021.1.15德國奧林匹克體育同盟（Deutsche Olympische Sportbund， DOSB）邀請德國的人權組織，舉行網路座談，針對中國將在2022年舉行冬奧的議題發表意見。圖／作者提供

對維吾爾人的民族絕滅政策令人髮指

Arkin女士和世維會主席多力坤兩位提出維吾爾人在新疆受到迫害的情況，他們指出中共政府對維族人進行種族絕滅政策，對婦女採用節育、墮胎的手段，摧毀清真寺，將三百萬維族人關入集中營。多力坤說他78歲的母親和父親去年分別死在集中營裡，由於音訊隔絕，他是從媒體的報導上得知年老的雙親一前一後被折磨死去的消息。他的兄長是數學教授，被判刑17年，弟弟也下落不明。如此家破人亡的例子在新疆比比皆是，他只是受害人之一。

讓德國運動員了解現實的中國

西藏組織的負責人穆勒（Kai Möller）指出上次2008年奧運會以來，12年過去，中國的人權狀況每況愈下，西藏人用慘烈的自焚方式抗議中共的壓制，卻依然收效甚微。藏人在自己的家園成了二等公民，大批漢人入藏，擠壓奪取藏人就業機會，甚至歧視當地人。中國在西藏還進行自然資源的掠奪，破壞生態環境。這一年來至少有5例藏人在獄中受到酷刑，或是死亡，有人雖然出獄，健康卻嚴重受損，不久人世。穆勒認為國際社會漠視中共的暴政，奧運若在中國舉辦，會增強民族主義的提升，強化共產黨的統治。他建議DOSB對將赴中國的運動員提供有關中國人權狀況的信息，讓他們了解這個國家不是只有自己宣傳口徑中的「光輝形象」，更有黑暗的一面。



西藏組織的負責人穆勒（Kai Möller）指出，2008年北京奧運會以來，中國的人權狀況每況愈下，西藏人用慘烈的自焚方式抗議中共的壓制，卻依然收效甚微。圖為2011年流亡藏人於西藏抗暴紀念日在聯合國外抗議中國拘禁包括第十一世班禪根敦確吉尼瑪（圖中之照片）在內的大批西藏政治犯。圖／擷自維基百科，公有領域

支援被脅迫民族組織的Hanno Schedler 為南蒙古人代言，指出中共的移民政策，使蒙古人在自己家園成了少數族裔，在學校裡必須用漢語教學和使用漢語，蒙古母語逐漸退化消失。此外，中國官方的宣傳口徑，不論對內對外其語言已經起了變化，更加專橫凌厲，不容外人置喙。

香港的淪陷、台灣受威脅、大陸異議份子的命運

代表歐洲之聲及國際筆會和平委員會的廖天琪，首先提出香港自從去年7月1日「公安法」公佈實施之後，哀鴻一片，媒體人被噤聲或抓捕，連媒體鉅子黎智英都被逮捕，有些媒體多年來為了自保，已經進行「自我審查」，現在更是人人自危。1月6日有53名民主派人士被捕，他們被控嫌涉「煽動顛覆國家政權」，這個罪名是典型的政治迫害。12名逃離港島的年輕人被抓，現在大陸境內，分別被判數年徒刑，其中最小的一位才不過16歲。昨日（14日）又有11名人士被捕，他們的「罪名」是協助上述的12人逃亡。「一國兩制」蕩然無存，香港的法治和新聞自由被踐踏侵犯，自由的「東方明珠」已經淪陷。



作者指出，自從去年7月1日香港「公安法」公佈實施之後，「一國兩制」蕩然無存，香港的法治和新聞自由被踐踏侵犯，自由的「東方明珠」已經淪陷。圖／蔡詠梅，作者提供

川普之下，中美關係緊張，近期以來中國不斷派出軍機、軍艦繞台，直接威脅民主富足的台灣，這是對人權的最大侵犯。美國智庫已經將台海定位為全球最具戰爭危險的地區。

中國境內，單是獨立中文筆會，就有12名會員在獄中，他們大多數是已經在監獄度過了十數年的良心犯。像秦永敏，他生命中一半時光都在獄中度過，前後加起來超過三十年。還有胡石根，也是被關二十多年，更別提終身監禁的王炳章和維族的伊里哈木，後者前年獲得了歐洲的薩哈諾夫獎。

廖天琪提到1936年，奧運會在納粹當政的柏林舉行，而頭一年1935年，諾貝爾和平獎的得主是德國猶太人記者奧西茲基（Carl von Ossietzky），他當時在納粹獄中不能前去領獎。次年納粹竟放奧西茲基出獄治病，諾貝爾委員會特地到他的住處給他授獎。但是同樣的諾貝爾和平獎得主劉曉波的待遇比奧西茲基慘多了，諾獎2010年在奧斯陸頒發時，他在獄中，台上只能放一張空椅子。劉曉波2017年肝癌，不准出國治病，飲恨而亡，他終於沒有親自得到授獎。中共政權在這方面跟納粹真是有得一比，更狠，更決絕。對這種政權，國際社會將要為他們提供宣傳自己「偉光正」形象的舞台嗎？你們願意再一次欣賞中國式的「法西斯美學」，讓北京在開幕式上給你們表演眼花撩亂的千人舞蹈、喊聲震天的萬人歌唱和聲光璀璨的數據化影像畫面嗎？習政府現在傲視全球，自稱消滅了新冠病毒，譏笑其餘世界手忙腳亂地被病毒打趴下。這是自由世界願意接受的嗎？



2017 年 7 月 13 日2010年諾貝爾和平獎得主劉曉波不幸因肝癌病逝，享壽61歲。挪威諾貝爾委員會在臉書貼出當年劉曉波無法前來領獎的空椅子照。圖／翻攝諾貝爾委員會

獨裁政權的暴政和奧林匹克的精神背道而馳

廖天琪指出北京宣傳的那一套「國家主義」、實施的壓制甚至絕滅少數民族語言文化政策，是跟奧林匹克所弘揚的自由、公平、競爭原則背道而馳的。讓這種政權做奧運東道主，不僅錯誤，也是對人類文明的恥辱。

主辦這次座談的德國奧運體育協會的負責人呂克女士（V.Rücker）和薩克斯（Ch. Sachs）先生說，聽到上述的各種發言，對他們很有啟發，不過運動員們年復一年，辛苦地訓練培養自己的技能，就是為了參加奧林匹克大會，意欲奪冠，要他們放棄這個機會幾乎不可能，但是讓他們多了解東道國的一些真實情況，是很有必要，甚至很有助益的。

參會的組織和發言人都表示願意繼續跟協會保持聯繫，若新冠病疫今年遏止住，或許還能有再次交流的機會。