法務部在91年09月20日訂定「 法務部行政執行署及所屬行政執行處執行績效獎勵金發給要點 」，獎勵辦理公法上金錢給付義務行政執行事件之人員，以提高執行績效。媒體報導，面對外界質疑行政執行署的獎金制度，行政執行署署長張清雲說，整個執行署718人，徵起金額逾518億元，所核發的獎金不到4000萬元，台北分署秘書室主任吳俊宗以台北分署為例指出，總計28個股有56名書記官，外再加上7名執行官，整個分署2013年徵起255.02億元，所領的總獎金約600萬，「當時法務部長陳定南因為要企業化經營，所以設立獎金制度，1人可領的最高獎金為16萬6920元，十年如一日，而每個分署都有基本責任額，要超過責任額才會有獎金」，但利字當頭，人間浩劫。

執行署往往為達成執行效力，超額查封情形屢見不顯鮮，如最近沸沸揚揚的拍賣陳清旭基隆房子事件，執行署超額查封在先，又未遵照行政執行法規查封，最後以撤銷拍賣收場，更見執行署利欲薰心，忘了人民公僕的角色，差點把人逼入死巷。

利欲薰心忘了公僕角色

一樣米養百樣人，身在公門好修行，最近看到一則新聞：20年前這雙屍命案，謝志宏被判9次死刑且定讞，卻在台南高分檢檢察官林志峰2018年提出新事證後，認為謝無殺人動機，聲請再審。9判死大逆轉謝志宏無罪定讞， 最高獲賠3419萬，但反觀陳清旭事件，執行署發言人陳盈錦對媒體表示「確實」「證實」了4次有「張貼查封揭示封條」，並稱有卷可稽。但查封日是在2018年4月27日，而有封條照片的背後泠氣機是2019年母親節鄰居買的，才揭穿執行署補拍封條的謊言，執行署藉媒體殺人，怎不令人畏懼。