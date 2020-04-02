「選舉就是要花錢」，已經成為不爭的事實，卻也因此為民主政治參與設了一個門檻，彷彿得先「有錢」才能「做政治」。為了促進選舉公平競爭、深化民主體制，時代力量高雄市議員林于凱表示，將在第三會期提交《競選廣告物自治條例草案》，依照人口設立競選廣告物上限，避免影響市容觀瞻，也讓選舉起跑點更平等！懇請廣大的市民朋友、議會同僚和民意代表共同支持。

媒體分析：要選市議員，先存500萬！

有知名度才選得上，已是選舉常識，其中廣告看板更是最直接和民眾互動的工具。

根據某聯合報2018年的調查報導，全台平均每位縣、市議員花費500到800萬不等，若以台北市為例，每位參選人花在看板上至少100到200萬元、懸掛30到50面不等的看板。

時代力量高雄市議員林于凱說，大量、密集的廣告除了有礙市容觀瞻以外，財力越雄厚的參選人越有本錢狠砸重金、力拚知名度，選舉反而變成「選有錢」而不是「選賢舉能」。

因此林于凱預計於第三會期提交《競選廣告物自治條例草案》（下簡稱草案），力推三大主張，讓選舉起點更公平，進一步深化民主。

選舉廣告大公開，全民一起來監督

草案第一大主張是資訊公開，落實全民監督。林于凱說，只要草案三讀通過，將授予高雄市政府法源依據，建管單位要在期限內公開參選人（即《政治獻金法》稱「擬參選人」）的廣告物內容、規格、位置、宣傳車、設置於競選辦事處政黨辦公處的選舉旗幟和布條等，民眾可以上網查詢。

林于凱解釋，只要可查詢便可監督，主管機關可依據申報資料，查核取締違規競選廣告；而公民團體、研究單位、監察單位也能利用這筆資料，分析財力和當選的因果關係，進而督促型塑更好的選舉文化。

和廣告亂象說掰掰！訂立競選廣告物上限，維護市容和公平性

草案第二主張，是依人口密度設置廣告物上限。林于凱解釋，現行並無針對競選廣告物設立張貼上限，因此選舉一到，就會有「旗海飛揚」、「看板能掛就掛」的亂象。

草案規劃上限門檻，第一種為以選區人口數為基準，每達3000人可設置1處廣告，超過10萬時，每超過1萬人可增設1處廣告；第二種為以選區人口密度為基準，若選區人口密度每平方公里不滿1,500人，可設置45處，每平方公里不滿2,000人，可設置40處。兩種計算基準，以較多面為準。

例如，第二選區人口密度為每平方公里1,070人、人口數為14萬人，依照第一種計算方式，每位參選人可以設置34處，而因為人口密度低於每平方公里1,500，第二種計算方式可有45處，因此可選擇45處、較多者做計算標準，兼顧城鄉公平性。

林于凱解釋，設立上限既可維護市容觀瞻、不濫貼掛，更重要的是讓參選人的起點更公平，參選人不再只是聚焦籌錢掛廣告，而是用好的政見、紮實的政績爭取民眾支持。若這項條款通過，也將是全台首座明定競選廣告看板上限的城市。

競選廣告物要安全，危急時政府可立即拆除

草案預計第三項重點，是強化競選廣告物的安全，明文禁止使用竹鷹架，除非周遭空曠、無傾倒壓傷行人的風險。同時，競選廣告也禁止於未完工之建築物外牆懸掛看板。

而這類廣告物若有公安風險，參選人團隊必須在24小時內處理，避免釀成選舉悲劇，草案也授予主管機關認為有立即必要處置時，可以直接拆除的權利。

林于凱表示，可預期草案推動不易，但進步的城市需要政府、市民、議會同僚與各方民意代表共同努力；而且草案通過後，民代競選廣告經費可望「省很大」，不會因為選舉「花大財」。為了讓高雄更進步，也期盼市民大眾一起來支持！