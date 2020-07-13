這個世界沒有聖人，所以也不會有完美的政客，川普就是一個典型例子，當他在政治舞台上表演越久，姿態就越歪斜，說話也更加無厘頭，經常超越自己的專業紅線，讓人看到他的缺點，使自己的民調越來越糟糕，這才是川普的致命傷，面對弱勢者拜登，川普民調還輸掉14百分點，許多人跌破眼鏡。

處理疫情進退失據

川普對武漢瘟疫的處理，更是令人失望，他拒絕專業建議，一意孤行解封，結果疫情更糟糕，控制瘟疫等同控制經濟發展，這個兩面刀擺在面前，正在考驗政治人物的智慧，魚與熊掌無法兼得，很顯然，川普急於讓經濟復甦惹禍，直接被瘟疫打敗了。

川普民調持續探底，共和黨已經安耐不住，甚至考慮換下川普，改推彭斯上場，上一次，川普打出一場逆轉勝，但是，時空背景不同，能否逆勢求生，重演2016故事，實在難說，目前唯一使川普求勝的策略，就是加碼打擊「中共國」一招了，因為拜登經常批評川普和習近平很麻吉，所以對中共留一手，這一點使川普無法吞下去，但是，這一點也是川普大嘴巴惹禍，他不應該到處宣揚和習近平好交情。

但是，《紐約時報》的專欄作家佛利曼，不以為然，認為川普根本搞錯方向，民調探底來自疫情，應該打擊的是疫情，而不是中國，在疫情和經濟之間，川普無法兩全其美，這也是選情不被看好的原因，執政成績被疫情和經濟困住的川普，現在唯一亮點就是打擊中共，因此，引用「全球瑪格尼茲基人權問責法」，先被修理的新疆黨委書記陳全國，以及政法系統的王明山，霍留軍等四位高官，陳全國在2016年接管新疆，開始搞集中營洗腦，迫害維吾爾族，在此之前，陳全國任職河南和河北，同樣滿手血腥，迫害法輪功學員，美國的修理方式除了禁止簽證以外，最直接的懲罰就是凍結境外的美金資產，對紅色黨官來說，這一點也最致命，因為，幾乎沒有一位紅色黨官不貪汙，也沒有一位黨官在境外不藏錢，重點是人頭，根據最近國務院報導，自從習近平以紅色通緝令抓捕海外貪官以來，已經有598位中共貪官被抓回國審判。

新的美國對中政策出爐

川普打擊中國的另一個新的對中政策法案正在路上，包括「香港法案」，這個法案也是針對林鄭月娥等港府高官而來，但是，更令中共擔心的是美金和人民幣脫鉤，港幣因為失去特殊地位，最近已經呈現暴跌，一旦「一國兩制」真的宣告死亡，港幣的存在已經不需要，接下來就是人民幣的金融風暴，中國五大銀行包括中國銀行、工商銀、農銀、建設銀行，已經開始預演如果被美國點名的黑名單企業，無法在海外用美金結算，存取美金，甚至美債交易，或股市買賣，影響的層面有多大，伊朗遭受美國制裁，就是一個例子，伊朗直接從轉帳系統SWIFT被除名，最直接的影響就是伊朗里拉貨幣暴跌，直接促成國內的通膨，目前，為了拯救經濟，中國人行水庫大放水，資金在股市奔騰，物價已經飛漲，人民苦不堪言，從市場上的豬肉到各種食品，沒有一項不漲價，加上正在進行的水災，蝗蟲災害，以及南方豬瘟又起，中國的缺糧和缺肉品供應吃緊，已經擺在眼前，沒飯吃是民變的基礎條件，中國能撐過這一波打擊，問題已經不在美國手上，而在老天手中。

美國所扮演的角色，其實只是臨門一腳，「趁你病，要你命」而已，如同川普所說，「他是天選之人，上帝用他來消滅中共」，如果上帝要消滅中共，那麼超過40天暴雨，正好是上帝威力顯現。

面對川普招招致命的策略，中共很顯然已經看出這一點，因此，中國目前開始大展陰陽手，陽的一面持續在南海演習佔地為王，飛機航母在台海繞來繞去，陰的一面是開始放低姿態，向美國求和，外交部長王毅一反常態的囂張氣焰，10日在一場中美關係研討會的智庫上說，「美中無法脫鉤，也不應該脫鉤，雖然有雙方歧見，但是，雙方脫鉤傷害全世界」，另外，被視為解放軍鷹派的戴旭，從戰狼角色收斂起來，居然說「不要把美國當敵人，因為美國不是紙老虎，是真會咬人的老虎，中共解放軍軍力仍然距離美國一大截」，凡此種種，看出中共仍然持續搞「和戰兩手」策略，仍然想要以心理戰爭，軟化美國打擊中國的決心和意志。

距離投票時間還有三個多月，川普還有時間調整策略大反攻，美國眾議院的外交委員會共和黨領袖麥考爾，已經放出消息，完美打擊中共的最好一招，就是美國承認台灣是主權獨立國家，川普會不會用上這一招，目前還不知道，但是，搖搖欲墜的中共政權，很可能一推就倒，根本不需要最後這一根稻草了。

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