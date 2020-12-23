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每日國際焦點

美國以違反人權對中國進一步制裁，限制多名中國官員入境，中國表示將報復。

美國眾議院21日通過《西藏政策及支援法案》，支持藏人自決選出達賴喇嘛接班人。

南韓表示22日中俄軍機聯合演習時侵犯南韓航空識別區，中方4架俄方11架，南韓軍機緊急出動驅逐。

摩洛哥接待以色列使節團，美國白宮顧問、川普女婿庫許納隨行，使節團將見國王。

南韓

表示22日中俄軍機聯合演習時侵犯南韓航空識別區，中方4架俄方11架，南韓軍機緊急出動驅逐。

中國

長征八號火箭首度發射。

美國

以違反人權對中國進一步制裁，限制多名中國官員入境，中國表示將報復。

美國眾議院21日通過《西藏政策及支援法案》，支持藏人自決選出達賴喇嘛接班人。

印度

執政黨表示願意重修引起農民抗爭的農業法。

古吉拉特邦瓦斯管線爆炸2死1傷。

泰國

總理抨擊非法移民造成疫情擴大。

越南

造成2019年39名偷渡客在英國貨櫃中悶死的2名嫌犯遭定罪。

俄羅斯

總統普丁提升卸任總統權力，有免責權並可成為終身上議員。

俄國表示美國對俄國企業新一波制裁，是川普對俄國敵對的象徵，傷害兩國關係。

俄國因歐盟以Alexei Navalny案制裁俄國，將禁止相關歐盟官員入境。

哥倫比亞

驅逐2名涉間諜行為的俄國外交官。

巴西

里約熱內盧即將卸任市長馬賽洛‧克里維拉也是總統波索納洛的右翼盟友，在任期最後9天被控收賄遭逮捕，克里維拉表示這明顯是政治迫害。

摩洛哥

接待以色列使節團，美國白宮顧問、川普女婿庫許納隨行，使節團將見國王。

蘇丹

美國恢復蘇丹主權豁免，並協助償債。

敘利亞

遭美國新增制裁，針對央行。美國一連串制裁希望切斷阿薩德政權資金來源。

中非共和國

選後紛爭讓俄國與盧安達派兵維和，俄國22日表示再加派300名軍事教官。

阿富汗

路面炸彈殺害5名監獄醫師與醫療人員，塔利班否認犯案。

福和會官方網頁：www.fratwn.org