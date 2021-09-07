揭示中共權貴家族如何與中國富豪一起攫取巨額財富的真相的作者沈棟（Desmond Shum）星期一（9月6日）發表聲明說，因為即將出版的最新回憶錄，他遭到中共的生命威脅。沈棟的回憶錄《紅色輪盤：當代中國財富、權力、腐敗和復仇的內幕故事》（Red Roulette: An Insider's Story of Wealth, Power, Corruption, and Vengeance in Today's China）定於星期二出版。在書中，沈棟披露了自己和前妻與溫家寶家族和孫政才進行錢權交易的過程以及其他中共權貴家族的斂財故事。沈棟定於星期二接受美國之音的專訪。

威脅是由他的前妻，被指稱為溫家寶家族「白手套」的段偉紅（又稱Whitney Duan）帶給他的。根據沈棟星期一的聲明，段偉紅在被關押了將近四年後，星期六，短暫「獲釋」。段的「獲釋」是沈棟為了新書的出版接受了《華爾街日報》和《金融時報》的採訪後突然發生的。段偉紅於2017年9月5日在北京被國安人員「綁架」，自此之後，杳無音訊，沒有人知道她的下落和生死。沈棟說，段偉紅「獲釋」後給他打了兩次電話，他相信段是在中共官員和國安人員的監控下給他的電話。在電話中，段偉紅要求他取消《紅色輪盤》的出版，因為這可能會激怒中國政府和官員。

沈棟在聲明中說，段偉紅警告他，「與政府作對的人是沒有好下場的」。她警告沈棟，這本書的出版是要出人命的。她要沈棟想一想，如果他發生什麼不測，他們的孩子會怎麼樣；如果他們的兒子有什麼不測，他會怎麼樣。沈棟在聲明中還說，段要求他敦促目前已經在香港居住的段的母親返回大陸。沈認為，這是中國國安希望利用段的母親來對段繼續施壓。沈認為這次的談話非常令人不安。

在回憶錄中，沈棟回顧了他和段偉紅與溫家寶的夫人張培莉以及被習近平清洗掉的潛在繼任者孫政才之間的交易。通過交易，段和沈獲得了利潤豐厚的房地產和物流項目以及對大型國有企業股權的投資。他同時還揭露了段與王岐山，甚至習近平的交往。書中也揭露了其他中共權貴家族，比如江澤民、賈慶林、鄧小平等家族的財富來源。

新書出版前，沈棟接受了《華爾街日報》和《金融時報》的採訪。在採訪中，沈棟感悟道：「中國究竟是誰的？現在，我意識到它是被『紅色血統』掌控的」。沈棟說，中國富豪企業家們就像「超級工薪族」，為真正掌控中國的紅色家族服務。在回憶錄中，沈棟也說，中共與富豪結盟是暫時的，是其實現掌控全中國這一目標的一部分，一旦中共不再需要富豪來建設經濟、進行海外投資或幫助掌控香港時，富豪們就會被「拋棄」。

沈棟還說，段偉紅告訴他，自己只是短暫獲釋，隨時可以被再次拘押。沈棟認為，段偉紅是被迫這麼做的，目的是讓他推遲或撤回回憶錄的出版。他認為，中國共產黨害怕他在書中所寫的一切曝光，雖然段偉紅否認她這麼做與國際媒體的報導有關。

段偉紅在中國被關押了四年，到目前為止還沒有受到起訴。

沈棟在《紅色輪盤》的結尾處曾經寫道，自己寫書的目的之一就是希望中共對段偉紅的關押做出回應。在書中，他甚至相信，她已經不在人世了。



段偉紅Whitney (左) and 沈棟Desmond Shum。圖／擷自https://news.harvard.edu/