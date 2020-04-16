中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳證實今（16）日證實，昨天確實有跟WHO電話討論相關疫情。圖／擷自疾管署youtube

中央流行疫情指揮中心今（16）日召開記者會說明武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情，專家諮詢小組召集人張上淳證實，世界衛生組織（WHO）昨天有來電，與台灣的專家針對疫情交換意見，「他們對我們的狀況非常好奇，想了解我們做得這麼好是怎麼做的」；指揮官陳時中則說，WHO近來有部分變了調，盼能回歸專業，「WHO現在已經看到台灣了。」

張上淳表示，昨天確實有跟WHO電話討論相關疫情，在電話會議中，對方有一個專家，一個可能是法律顧問，雙方一起進行一些相關討論，包括WHO向台灣簡報全球疫情狀況，台灣也分享過去所做的許多事情、台灣目前疫情狀況，供WHO專家參考。

「他們對我們的狀況也是非常好奇，想了解我們做得這麼好的結果是怎麼做的」，張上淳說，包括台灣目前個案的一些特殊狀況、有沒有本土傳播等，也都有意見交換，最後台灣也表達希望可以參與更多WHO相關活動。

張上淳指出，WHO提到，目前WHO的兩個專家小組電話會議，台灣都有人員參與，但其中少了一個部分，就是有關疫苗研發，我們希望台灣也有機會參與專家小組會議。

他說，WHO立刻答應會帶回去研議，台灣也重申，願將台灣疫情控制的狀況與世界各國分享。

陳時中則說，WHO近來有部分變了調，世衛的本質是好的，若能回歸到專業，仍是個好的衛生組織，並說，WHO終於願意和台灣有更多對話，WHO現在大概已經看到台灣了，比起以前都看不到台灣，已往前走了一大步，至於看到台灣後要如何共同為世界健康而努力，是台灣未來要努力的方向。