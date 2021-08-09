美國國會參議院星期天以69票對28票通過了兩黨議員合作推出的高達1兆美元的基礎設施法案。示意圖／擷自網路影片

美國國會參議院週末加班審議總統拜登所說的要與中國競爭的一項龐大基礎設施法案，並在星期天（8月8日）晚上投票，為參議院最後在星期二表決鋪平道路。

在多位共和黨人的支持下，參議院星期天以69票對28票通過了兩黨議員合作推出的價碼高達1兆美元的方案。

這項龐大的基礎設施法案，將為美國日益老化的基礎設施更新和興建支付5550億美元。該法案還包括用於減緩氣候變化影響的支出。拜登總統週六發推表示，這是具有歷史性的、一代人才有一次的投資。

議案如果最終在參議院獲得通過，將被送至由民主黨控制的眾議院。而在眾議院，該議案的通過仍有爭議，因為民主黨內的中間派和自由派在議案的內容上發生爭執。

設在美國維吉尼亞州的政治新聞媒體「政治」（Politico）發表文章表示，拜登總統認定這一法案對美國保持領先於中國至關重要。拜登今年2月警告參議員們說，中國的基礎設施投資遠超美國，沒有美國的類似投資，中國會「吃掉我們的午餐」。

文章表示，儘管聯邦基礎設施投入不包括各州、各市和私人領域的基礎設施投資，但是，北京年度預算及5年計劃顯示，美國在基礎設施投資速度上面臨巨大挑戰。

2020年，中國的基礎設施投資是8萬億美元，美國聯邦支出同期是1460億。中國2021年的財政預算中用於發展新基礎設施項目的撥款是940億美元，而地方政府從2021年1到4月發行的用於基礎設施投資的債卷高達364億。

拜登支持的基礎設施投資議案其中一項是計劃向「美國鐵路」（Amtrack）公司投入660億，用於升級設備和維修，更新美國東北地區的鐵路線，並投資建設新的長途線路。

不過，中國從2015到2020年將鐵路系統增長了21%，達到9萬1千英里，併計劃到2035年再鋪建3萬1千英里的鐵路線。按此速度，中國將在這個世紀的中期，超過美國16萬1千英里的鐵路系統的總長度。

美國的基礎設施法案還計劃投入1100億用於道路、橋樑和其他主要項目。儘管主要是集中在資助道路、橋樑維修和升級上，但也會有新的建設項目。

而同時，中國計劃到2035年將其高速公路系統增長47%，使高速公路總長度達到12萬4千英里，超過美國目前的9萬8千英里的高速公路總長度。

美國的法案將投入250億美元用於現有機場的維修和升級。而中國當局宣佈到2035年前將興建162個新機場。美國的基礎設施法案還將支出650億用於興建全國范圍的高速寬頻因特網上網，解決目前美國一些偏遠鄉下地區缺乏寬頻的情況。而中國的官媒2019年稱，中國98%的農村地區已經有光纖或4G寬頻網際網路服務。