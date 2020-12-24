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每日國際焦點

美國參議員克魯茲、魯比歐警告太平洋盟國，中國華為正以低於其他投標單位2成的低價，搶標連接密克羅尼西亞群島、瑙魯、基里巴斯的海底纜線，若遭中國染指，資料可能都被傳往中國。

中國再度於國際上表現出傲慢的戰狼外交，德國在安理會輪值結束，德國代表最後請求中國於聖誕節釋放兩名遭羈押的加拿大人，中國代表卻回以：滾得好。

美國國防高層同意提供川普總統選項，一旦美國在伊拉克又受到攻擊時，如何出手應對。此舉為因應美國於巴格達使館區一再遭到民兵火箭攻擊。

以色列運作在川普第一任期內達成與第五個伊斯蘭國家關係正常化，可能為阿曼。

美國

參議員克魯茲、魯比歐警告太平洋盟國，中國華為正以低於其他投標單位2成的低價，搶標連接密克羅尼西亞群島、瑙魯、基里巴斯的海底纜線，若遭中國染指，資料可能都被傳往中國。

中國

再度於國際上表現出傲慢的戰狼外交，德國在安理會輪值結束，德國代表最後請求中國於聖誕節釋放兩名遭羈押的加拿大人，中國代表卻回以：滾得好。

南韓

前法務部長曹國妻子鄭慶心，一審遭判有期徒刑4年。

香港

黎智英獲香港高等法院批准保釋。

俄羅斯

下議院通過法律，網路服務若「抹黑」俄國媒體將受限制。

為報復哥倫比亞以間諜罪名驅逐俄國外交官，也驅逐2名哥倫比亞外交官。

英國

受到各國防疫禁止入境影響，在英國的各國卡車司機無法回國過聖誕節，與警方發生衝突。

德國

疫情擴大，23日每日死亡人數飆高到962人。

法國

偏遠小鎮發生暴力事件，警方趕往處理時，三名警官殉職，兇手已死。總統馬克宏對三名警官表達哀悼。

白俄羅斯

因8月大選選舉不公與選後暴力，遭美國擴大制裁，新增制裁4個組織與40個個人。

波士尼亞

1200人偷渡客收容營起火，很可能是偷渡客自己所為。

美國

國防高層同意提供川普總統選項，一旦美國在伊拉克又受到攻擊時，如何出手應對。此舉為因應美國於巴格達使館區一再遭到民兵火箭攻擊。

祕魯

總統大選有破天荒22人參選，目前民調最高者為祕魯前國家隊守門員、利馬維多利亞區長喬治‧佛西斯。

衣索比亞

西北部本尚古勒-古馬茲州遭攻擊100死。衣索比亞中央軍進軍提格雷，導致其他地區權力真空狀態，引發各地進一步的族群衝突。

以色列

運作在川普第一任期內達成與第五個伊斯蘭國家關係正常化，可能為阿曼。

因預算無法通過將解散國會改選。

土耳其

總統艾爾段表示希望2021年能與歐美關係翻過新頁。

卡達

外長呼籲波灣降低衝突，希望阿拉伯國家與伊朗對話。

阿富汗

選舉觀察組織領袖遭槍殺。

福和會官方網頁：www.fratwn.org