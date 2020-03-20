「眼見被迫分離的部落長老們，在相見時喜極而泣的畫面，讓黃孝擎感動得按下快門。」（圖/義守大學）

「眼見被迫分離的部落長老們，在相見時喜極而泣的畫面，讓黃孝擎感動得按下快門。」義守大學學生黃孝擎，日前參加「2019國家地理頻道全球攝影大賽」，以作品「淚中之愛」榮獲青少年組亞軍，也讓世界看見部落真情。

黃孝擎為原民生，原視日前也加以報導。黃孝擎提到，除了靜態的照片，他也希望能記錄部落歌謠跟舞蹈，用他的攝影專長，替文化保存盡一份心力。

用影像說故事是《國家地理》的核心。2019年「國家地理全球攝影大賽」總計收到3215件作品。除了經典的主題：人物、地方、自然及影像故事，更加強與年輕世代及手機攝影的推廣，今年台灣賽區包括成人組、青少年組還有手機組，另有ˇ想像創作與人氣獎。尤值一提的是全部3215件作品超過四分之一來自青少年及手機拍攝。

就讀義大「傳播與設計學院原民專班」的黃孝擎「淚中之愛」攝影作品旨在傳達舊部落由於人口過多，一半的族人被要求遷村，被迫分離，因此長輩們只能透過「收穫祭」一年相見一次，十分難得，當看見他們欣然落淚時，感觸特別深。

黃孝擎指出，這是他第一次參加攝影比賽，在還沒公布成績前，並不覺得自己的攝影技巧比別人好，直到得知獲獎，才感覺受到肯定，更了解自己實力，持續精進技能；他從小就很喜歡攝影，認為相機「如同眼睛能夠保存記憶，將當下的感動變成永恆」，深刻體悟攝影需先感動自己才能夠感動別人。

當義大舉辦課外活動需有人協助攝影或側錄時，老師與同學總會第一個想到他，也常請他協助指導同學技巧；黃孝擎今年大二，已經開始接案婚紗攝影企劃，更是部落攝影紀錄者，文化攝影是他的夢想，期待未來能續拍出感動作品，觸動更多人。

(youtube/黃孝擎紀錄新園年祭 獲國家地理攝影獎 2020-01-08( IPCF-TITV 原文會 原視新聞)

※「2019國家地理頻道全球攝影大賽」2019 得獎作品

https://www.natgeomedia.com/photocontest/winners-youth.html