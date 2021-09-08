2021.9.6日本防衛大臣岸信夫與航母打擊群司令、海軍準將史蒂夫·慕爾豪斯（Steve Moorhouse）在「伊麗莎白女王」號上發表聯合聲明，表達了繼續發展日英防務合作的決心。圖／擷自岸信夫推特

英國皇家海軍的「伊麗莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth）航空母艦打擊群的指揮官說，他麾下的航母打擊群在日本的首次停靠凸顯出英國加大其在印度-太平洋地區存在的目標以及進一步加強與日本夥伴關係的承諾。

英國航母的此次訪問正值日本在中國海軍不斷擴張並日益強調其領土主張之際尋求擴大與美國的傳統聯盟之外的軍事合作的時候。

在上周六抵達橫須賀之前，「伊麗莎白女王」號航母參加了與美國、荷蘭、加拿大和日本軍艦的聯合演習。此次演習是美國和日本主導的為實現「自由與開放的印度-太平洋」願景所作努力的一部分。

這支航母打擊群的訪問「展現了（英國）向印度-太平洋地區傾斜，標誌著英國回歸到在該地區的持久存在，」航母打擊群司令、海軍準將史蒂夫·慕爾豪斯（Steve Moorhouse）在一個在線新聞發布會上說。他說，這表明「英國致力於投入我們與日本的伙伴關係」。

穆爾豪斯說，在聯合演習期間，他們「受到中國部隊的監視和跟踪，這是預料之中的」，但與中國海軍的相遇是「安全和專業的」。

英國駐日本大使茱莉亞·隆巴頓（Julia Longbottom）說，向印-太傾斜不僅僅事關安全問題。

「我們認識到世界力量的轉移和印度-太平洋地區的經濟增長，並正在調整我們的態勢，」她在同一場新聞發布會上說。「我們還希望與印度-太平洋地區合作，應對全球挑戰」，例如新冠疫情和氣候變化。

日本越來越擔心中國在該地區日益擴大的軍事影響力以及北京與台灣不斷惡化的矛盾及其與美國的競爭。日本已多次就中國在日本控制的尖閣諸島附近活動加劇向中國提出抗議。中國把尖閣諸島稱為釣魚島及其附屬島嶼，並聲稱對這組無人居住的小島擁有主權。

週一訪問了橫須賀並在「伊麗莎白女王」號上會晤了穆爾豪斯的日本防衛大臣岸信夫（Nobuo Kishi）表示，英國和其他歐洲國家對中國「單方面」試圖改變東中國海和南中國海現狀所給予的關注為地區和平與穩定做出了貢獻。

這支航母打擊群今年5月離開了英國，沿途不斷參加活動和演習。

2017年服役的「伊麗莎白女王」號航母是英國體積最大和戰力最強的軍艦。據英國皇家海軍介紹，該航母最多可搭載40架F-35隱形戰鬥機等飛機。