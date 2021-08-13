因為全國防疫三級警戒，門諾基金會的日照中心也因此暫時停止一段時間。直到7月27日防疫警戒開始下降至二級，門諾基金會位於花東的四個日照中心（美崙日照中心、壽豐力百海日照中心、玉里璞石閣日照中心、東河隆昌日照中心）便依照指揮中心與縣府規範提前準備相關解封條件，期望在兼顧防疫的情況下可以提供服務，如今已經於7月28日起開始陸續始恢復服務。

門諾基金會表示，日照中心恢復服務力求符合防疫規範，如：參與的長者與工作人員皆已施打過疫苗、加強定時清潔消毒、用餐座位區需加裝隔板……等等，期望讓長者們安心的回來熟悉的環境，也讓家屬們放心託付長輩予機構。尤其是許多長者都已經適應日照中心所排定的作息與課程安排，讓參與的長輩不僅有準時又安全的交通接送，可以與同儕互相交流，還有豐富有趣的課程可以學習。因此在5月面對疫情升溫，必須中止日照中心的課程時，打亂了平時的生活方式的情況，雖然督導員仍會每日電話關心，他們還是很難適應。



門諾基金會日照中心用餐區域加裝隔板。圖／門諾基金會

門諾基金會說，許多長輩在接到日照中心可以重新恢復的消息時，就相當開心，迫不期待與大家相聚，甚至也表示他們這些日子已經快「悶壞了！」。美崙日照中心的毛儀君督導員則表示，第一天恢復服務，就發現因為超過兩個月沒有出門活動，許多長輩的身體狀況下降，也比較容易疲倦，期待透過課程與服務的安排，讓他們再度恢復活力。



門諾基金會日照中心每日皆會定時消毒。圖／門諾基金會

對於家屬來說，門諾基金會能夠恢復服務讓他們鬆了一口氣。日照中心暫停的時間，有家屬必須每月往返花蓮與台北，並與兄弟姊妹輪流照顧家中長輩，在必須兼顧工作及照護家人的狀況下，身體相當吃不消，而今恢復日照中心的進行讓他們的壓力終於緩解了！



門諾基金會旗下四個日照中心皆恢復服務，期待透過課程與服務的安排，讓他們再度恢復活力。圖／門諾基金會

日前門諾基金會除美崙日照中心、力百海日照中心、璞石閣日照中心之外，今日位在台東東河鄉的隆昌日照中心都重新恢復服務。門諾基金會表示在這些日子以來，因為有社會上的共同努力，日照中心才能持續照顧偏鄉的長者。未來其他長照服務也會依據流行疫情指揮中心與縣政府指示，加緊腳步準備與加強解封條件，盡快讓長輩們受到妥善的長期照顧服務。