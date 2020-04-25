WHO傾中失職引起全球不滿，連署要求WHO秘書長譚德塞下台的人數飆破百萬，譚德塞則藉由發起一項全球藥物及疫苗倡議，邀請10多位國家領袖發表視訊談話，呼籲各國團結對抗疫情，譚德塞表示，「感謝許多領導人的支持」。圖/取自WHO推特

武漢肺炎造成全球279萬人確診，超過19萬人死亡，WHO傾中失職引起全球不滿，連署要求WHO秘書長譚德塞下台的人數飆破百萬，譚德塞則藉由發起一項全球藥物及疫苗倡議，邀請10多位國家領袖發表視訊談話，呼籲各國團結對抗疫情，譚德塞表示，「感謝許多領導人的支持」，取暖兼轉移焦點。

加拿大網友伊普（Osuka Yip）發起「呼籲WHO秘書長譚德塞辭職」的請願。目前連署人數已突破百萬關卡。提案內容寫道，譚德塞1月23日拒絕宣布疫情成為「國際公衛緊急事件」（PHEIC），之後感染人數與死亡病例在5天內成長將近10倍，與他低估疫情的決策有關，認為譚德塞不適任，應立刻辭職。連署書也指出，台灣不該因為任何政治因素被排除在世衛之外。

譚德塞的失職惹怒全球，他似乎不在意，在WHO發起一項全球藥物及疫苗倡議中，譚德塞邀請法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）及聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）等10餘位領導人及民間代表等發表視訊談話，呼籲全球團結抗疫。

譚德塞說，這是一項劃時代合作，目的是讓疫苗、試劑和治療藥物在研發、生產和公平分配的速度加快，他在會中感謝許多領導人的支持。

不過，已決定對WHO斷金援的美國，表明不參與，美國國務卿昨天揚言不排除推動新的國際公衛組織取代WHO。