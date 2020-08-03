8月2日由蕭泰然基金會等十多個本土社團發起的「李登輝追思紀念音樂會」，圖為美麗人聲合唱團演出照片。圖／林聲

由蕭泰然基金會等十多個本土社團發起的「李登輝追思紀念音樂會」，8月2日在台北市中山區中原街3號無穹藝術音樂廳舉行，計有一、二百名民眾參加，王世榕、張燦鍙、陳茂雄、陳秀麗、周倪安等人士在會中呼籲，國人記取李登輝的教訓，為台灣走出一條新路。

陳秀麗指出，我們抱持無限的思念，永遠記住李登輝的教訓：

「要有一顆寛大的心，充滿自信、勇氣、熱情、實踐。」

我們永遠追隨他，為台灣前途打拚。

前瑞士代表王世榕說，他最早認識李登輝，他正在農復會上班，經過幾十年的來往，他心目中的李登輝，博覽群書，意志堅定，擁有中心思想，才能提出台灣的主張，台灣主體性、生命共同體、社區總體營造等論述，帶動台灣的寧靜革命。

陳茂雄教授指出，李登輝曾在2000年時告訴他，曾向上帝祈禱，希望能再多給他20年的生命，為台灣加油、打拚，幾個月前聽到他住院的消息，其實就有不祥的預兆，他並說，李登輝是個心胸開闊的人，在其總統任內雖然他時常撰文批評，可是李登輝卻毫不在意，仍然時常召見他，聽取意見。

台聯代理主席周倪安表示，李登輝一心一意為台灣打拚，他的思想，如一座寶藏，正如明燈，指引台灣人民前進。

這場聚會是李登輝逝世後的第一場追思音樂會，有男高音曾維民 、女高音林錦如獨唱 ， 美麗人聲合唱團演唱，最後在簡上仁老師演唱阿爸的便當、帶動唱《阿輝伯》後圓滿結束。



周倪安(左二)、簡上仁(左四)、陳茂雄(左五)。圖／林聲



左起: 簡上仁、張燦鍙、陳秀麗、陳茂雄、王世榕 。圖／林聲