促轉會主委楊翠、專任委員林佳範、兼任委員許雪姬因個人生涯規劃，日前向行政院提出辭呈，並於5月28日經行政院長蘇貞昌核定；為因應職務異動，促轉會主委遺缺，於新任主任委員接任前，由副主委葉虹靈代理。

楊翠等人除了恢復一些受害者名譽外，最重要的拆除老蔣銅像毫無進展，比阿扁在總統任內與賴清德任台南市長時所做的還少，主要是沒有蘇院長與蔡總統的大力支持，令人失望，而後許多支持者可能跑票。

蔡政府的轉型正義進度做這樣差，許多受害者與其家屬都很不滿意，一票統派人士更不滿意，說促轉會有如明朝東廠，雙手沾滿血腥，統派人士的是非觀怎麼會這麼差?

試問，促轉會有屠殺或迫害任何一人嗎？有讓民眾妻離子散，家破人亡，財產被剝奪嗎?有拆過任何一座獨裁者老蔣的銅像嗎？有將黨國不分的國歌更改嗎？答案是都沒有，統派人士到底還不滿意什麼鬼東西啊？

兩蔣生前才是沾滿許多無辜者的血腥，因為他們屠殺許多無辜民眾，使許多人妻離子散，家破人亡，可說是罪該萬死，為何沒有受審判也罷，還被當偉人崇拜，天理何在？

德國至今還在追緝納粹餘黨

看看德國的促轉會，已經實施數十年，至今還在追緝納粹餘黨，因為他們所犯的罪是反人類罪，為天理與國法所不容，即使一些前納粹黨徒已經年近百歲，德國政府還是要萬里追緝，將他們繩之以法。

有人說，老蔣曾北伐，抗戰，剿匪，是民族救星與世界偉人，真是狗屁，因為當年老蔣的北伐並沒有成功，抗戰勝利主要是美蘇的功勞，老蔣剿匪更是一敗塗地，且在中國與台灣兩地都亂殺許多無辜。

小蔣在白色恐怖中也是老蔣的幫兇，在美麗島事件迫害人權，造成林義雄家人與陳文成慘死，與他老爸一樣，雙手沾滿許多台灣人的血腥，都是罪該萬死，難以將功抵罪，否則阿扁為何不行？畢竟阿扁從沒有迫害人權，又有大功於台灣。

兩蔣所犯的罪就是反人類罪，理應受司法審判並定罪，才能徹底移除其威權圖騰，他們根本不該被當偉人盲目崇拜，只有白痴才會尊崇他們，起碼阿扁比他們偉大許多。

促轉會如果再不振作落實轉型正義，蔡蘇政府如果不大力支持促轉會，台灣就準備被邪惡的國民黨重拾政權。促轉會與蔡蘇政府莫自取其辱。