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每日國際焦點

宏都拉斯新任總統Xiomara Castro就職，副總統賴清德出席就職典禮，並與美國總統賀錦麗交談，Xiomara Castro感謝台灣支持並表示將維持與台灣外交關係

歐盟將出資6.57億歐元資助興建2吉瓦歐亞海底輸電纜線計畫，連接以色列、塞浦路斯、希臘電網

吉爾吉斯與塔吉克邊防部隊27日對峙交火。2021年4月時雙方也發生衝突49死

英國衛生安全局表示，50歲以上施打兩劑疫苗對Omicron的死亡保護率約僅6成，追加第三劑之後增加至95%

日本

玉米原料上漲影響，國民零嘴好吃棒將於4月起漲價20%

南韓

現代工程停止首度公開上市，主因估值問題

北韓

金正恩視察軍武工廠並承認飛彈試射

中國

廣東省官員向北京提交恆大重組方案，要求恆大出售除恆大物業和恆大汽車之外的大部分資產

印度

中國送還綁架的印度公民，聲稱是「非法入侵」

塔塔集團取得國營印度航空的主控權，為總理莫迪民營化政策的一大勝利

警方調查加拿大偷渡客凍死案，逮捕6人

數千年輕人抗議鐵路局招募不公，燒毀列車阻塞鐵軌

澳洲

核准16~17歲施打追加第三劑輝瑞疫苗

馬來西亞

計畫世代禁菸，2005年以後出生者永遠不得買菸

新加坡

星展銀行同意以9.56億星元(7.066億美元)買下花旗台灣消金事業

越南

放寬入境防疫管制朝共存邁進

泰國

豐田預測2022年泰國銷售增18.5%達28.4萬台

吉爾吉斯

與塔吉克邊防部隊27日對峙交火。2021年4月時雙方也發生衝突49死

歐盟

核准輝瑞抗病毒藥物Paxlovid用於重症病人

將出資6.57億歐元資助興建2吉瓦歐亞海底輸電纜線計畫，連接以色列、塞浦路斯、希臘電網

英國

衛生安全局表示，50歲以上施打兩劑疫苗對Omicron的死亡保護率約僅6成，追加第三劑之後增加至95%

印度Essar集團與英國Progressive能源成立合資公司投資10億英鎊於Essar位於Stanlow的煉油廠區中設立製氫工廠

法國

雷諾與日產汽車加強合作，規劃未來5年內投資260億美元於電動車

德國

台灣電池廠輝能科技與戴姆勒旗下賓士汽車簽訂合作協議打造內建共同開發的固態電池的電動車

投資銀行部門帶動，德意志銀行2021年獲利19.4億歐元，較2020年的1.13億歐元大增，並為2011年以來最高，暫擺脫先前2015~2019連續大幅虧損陰霾

義大利

2月1日起放寬所有歐盟國家觀光客防疫管制，僅需出示疫苗護照即可入境

瑞士

總房貸餘額達1兆美元，政府要求銀行10月起需增加針對房貸的避險，銀行抗議只規範銀行卻放任保險業者與退休基金繼續炒房，並認為政策不會有效。瑞士房地產15年來上漲80%

丹麥

開始自馬利撤軍

美國

1995~2020年旱災農損理賠金額暴增超過4倍達16.5億美元，洪災農損理賠暴增近3倍達26.1億美元

加拿大

央行決定延後5周升息，使房地產市場更過熱，炒家趕在升息前交易。加拿大房地產市場自2021年中後20%買房者為投資客

墨西哥

記者抗議後，又有一名記者遭襲擊，在政府派遣的保鑣保護下驚險逃生

巴西

嘉能可買下Gavilon穀物事業，旗下威特發將成為巴西第三大大豆出口商

宏都拉斯

新任總統Xiomara Castro就職，副總統賴清德出席就職典禮，並與美國總統賀錦麗交談，Xiomara Castro感謝台灣支持並表示將維持與台灣外交關係

巴哈馬

美國海岸防衛隊於外海攔截191海地偷渡客

以色列

聯合國人權理事會49屆大會將於2月28日至4月1日舉辦，可能將以色列認定為種族隔離國家，以色列全力外交施壓阻止

雲端資料公司火閃電募資1億美元使估值來到14億美元，總募資金額達2.69億美元

加強偵蒐防止中國取得以色列國防科技的企圖。數月前美國拜登政府警告中國經營以色列內部企業網用來盜取國防科技

啟動2.25億謝克爾(7000萬美元)計畫提升阿拉伯社區創業以及整合至科技產業

土耳其

以色列總統Isaac Herzog將於2月中之前訪土

總統艾爾段表示伊朗供氣將於10~15日內完全恢復

埃爾祖魯姆雪崩2死

埃及

進行監獄改革改善人權

沙烏地阿拉伯

利雅德工業區失火已控制

阿拉伯聯合大公國

捐贈100萬劑疫苗抵達加薩走廊

卡達

恢復阿富汗撤離班機

伊朗

伊斯蘭共和國廣播電視台遭駭客入侵10秒鐘

約旦

於敘利亞邊界擊斃27毒品走私犯

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