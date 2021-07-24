近日來，國際媒體聚焦在中國河南鄭州暴雨造成慘案，到底是天災或人禍，死難者有多少？在中共國治理不透明之下，就如同武漢病毒來源，永遠是個謎，黨媒說大雨是五千年一遇，其實，三十五年前在鄭州也發生過，只是老共習慣性掩蓋，黨媒禁音，沒人問責，於是大家都健忘罷了，你要追責，要賠償，最後結果就是失蹤。說真的，一天627.4毫米雨量，在台灣司空見慣，2009年莫拉克風災（Morakot），一天下了2500毫米雨量，才叫千年一遇。把人禍甩鍋天災，中共黨國高幹連道歉也免了，不像自由台灣，蔡英文為了選手搭經濟艙，還要道歉。

鄭州大禍，央視第一時間報導：就甩鍋美國說：「這次天災是美國搞氣象戰，利用煙花颱風，把大雨集中在河南，天災不是來自天上，而是境外敵對勢力對中國侵略」，這一套是老共最擅長的大內宣，把天災人禍轉換成仇外的民族主義，颱風是真訊息，但真實的情況是煙花颱風突然轉北，迫使中共海軍在東海演習草草收兵，而另一個查帕卡颱風也從南方進入福廣，迫使解放軍停止登陸演習，美國科技雖然厲害，但是我不相信美國可以操控兩個颱風，問題是央視的內宣對象，是一群不動腦的傻瓜。

海外爆料天王郭文貴說：「河南中共測繪學校的地下四十公尺深處，有一個解放軍『攻台指揮中心』，在這次水災中全毀」，這個訊息可信度很高，這個指揮中心與軍事演習聯結，水災毀損所有電腦設備，迫使演習收兵，只能說：老天也不願幫忙中共的窮兵黷武。

7月20日，美國聯合歐盟，北約以及北歐國家對中共網路攻擊發出怒火，這一天，美國起訴丁曉陽，吳淑容等四位受中共國安單位指揮的駭客，美國長期以來遭到中共網軍網路攻擊，從國會，政府，情報單位，甚至民間企業，今年二月，網軍攻擊石油及天然氣管道公司，勒索千萬美元，美國中情局的報告說：「老共針對戰略物資輸送管道公司展開攻擊，證明中共只要與美國開戰，就有能力在美國本土進行破壞行動」，現在，中共網路攻擊擴散到歐洲，甚至北歐，今年3月，挪威國會的電腦系統被駭客攻擊，郵件被盜取，瑞典也同樣遭到駭客破壞，破壞者指向中共網軍駭客。

老共對美國攻擊加劇，證明了一件事：除非弱化美國，否則老共要拿下臺灣，恐怕無法如願，甚至會導致政權崩盤。

網路戰爭是超限戰主力，對於習近平是否任內發動侵略台灣，美國智庫和國防重臣意見也分成兩派，一派認為：習近平自知實力不足，攻台會兵敗，危及政權，所以武統只是嘴巴恐嚇，但是另一派認為：習近平若遇到國內政權危機，很可能以攻台轉移國內壓力，兩種說法各據理由，倒是，中國流亡學者袁紅冰，最近接受「美國之音」訪問時說：戰爭經常非理性，習近平也不是理性之人，就像韓戰，美國判斷中共不會出兵朝鮮，因為出兵等於送死，軍力裝備顯然不足，無法與美國抗衡，理性者不為，偏偏毛澤東選擇出兵，習近平想學毛澤東，所以也不是理性者，袁紅冰認為2022年中共二十大前後，是老共攻台可能時機。

最近偏藍色的政大民調顯示：主張統一人口，來到個位數，超過六成人口認同自己是台灣人，偏綠色民調結果則超過八成認同台灣，可見用和平方式，無法說服台灣接受併吞，除非中共先接受兩個中國或一中一台，平等交往從新開始，或許數十年後，尚可談統一，若只想高高在上，自任中央，威脅恐嚇併吞台灣，這種態度畢竟無法成事。

全球關注台海和平，台灣用自由民主方式存在，更是國際社會高度共識，在天下圍共氛圍下，選擇戰爭或和平？就在於習近平一念之間。



習近平是否任內發動侵略台灣，美國智庫和國防重臣意見也分成兩派，一派認為：習近平自知實力不足，另一派認為：習近平若遇到國內政權危機，很可能以攻台轉移國內壓力。示意圖／擷自DW新聞影片