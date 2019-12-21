罷韓、挺韓大遊行今（21）日下午在高雄拼場，警方部署逾3000名警力維安。圖／擷自高雄市政府警察局粉專

挺韓、罷韓大遊行今（21）日下午在高雄拼場，高雄警方嚴陣以待，共調度了逾3000名警力維安，警政署長陳家欽今天前往高雄市警察局指揮中心督陣，他受訪時重申，暴力現行犯當場逮捕。

罷韓、挺韓今天大PK，預估數10萬人將走上街頭，最短距離僅約3.8公里，為防雙方人馬短兵相接，高雄市警方進駐美麗島捷運站、高鐵、火車站3熱點戒備。

「Wecare高雄」、「公民割草行動」等罷韓團體今天下午1點半舉行「1221Wecare台灣大遊行」，參與者貼著「光榮高雄」貼紙，從高雄市文化中心出發，沿著五福一路、二路、三路至四路，過愛河五福橋，左轉公園二路，終點在公園二路、七項三路口，預許下午3點半抵達終點主舞台，「Wecare高雄」發起人尹立將宣讀罷免宣言；民進黨高雄區域立委將以個人名義參加。

挺韓「南方崛起高雄光榮周年慶大遊行」在凹子底森林公園集合，下午1點11分出發，遊行路線經鼓山區神農路、博愛二路、明誠二路、自由二路、新庄仔路、博愛三路、文自路到文奇路110巷口微笑公園解散；中國國民黨正副總統候選人韓國瑜、張善政、黨副主席郝龍斌、韓國瑜全國競選總部主委朱立倫、立委候選人等人都將到場。

警方如臨大敵，高雄市警察局除部署2000名警力外，警政署也借調1000名警力維安；此外，也進行交通疏導管制措施，在兩陣營遊行路線都有部分道路封閉，或採調撥車道方式讓人車通行。

陳家欽今天接受媒體訪問時表示，在遊行路線捷運站、車廂、高鐵站、火車站、國道休息站等加強戒備，重兵部署，鐵路警察局、保一、保四、保五都有支援警力，呼籲雙方負責人約束參與民眾守法，拒絕暴力，若有人伺機滋事、破壞、從事暴力會嚴加制裁，暴力現行犯一定當場立即逮捕法辦。