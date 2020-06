飛皇畫廊與布查當代藝術空間攜手合作,6月13日起展出「卜馨賢個展 ─ 微小之事」,歡迎觀賞。

藝術家卜馨賢畢業於義大利米蘭布雷拉藝術學院美術系,外曾祖父為國家文藝獎得主王攀元大師,本次展覽為卜馨賢兩年來最新精彩力作。

卜馨賢認為,無論哪種形式的藝術表現,都是來自對生命的真實藝感受。當開心、難過、生氣時,透過另一種詮釋,成為了愉悅、悲傷、憤怒,這就是藝術的昇華,也是藝術家與眾不同的的地方。夢見美夢時會流淚,碰到不順心的事也能笑著面對。包覆在情感之中的元素豐富細膩,有如曲折迂迴的山路,像是難以捉摸、變幻莫測的雲霧,是生命經驗的凝結,展現藝術家的精神力量。這一切,都起於對那微小之事的感受。

卜馨賢引用美國藝術家暨藝術教育家羅伯特.亨萊的一段話,說明她的創作理念:「在我們一生當中,平凡無奇的日子裡,總有一些特殊的時刻。在那些時刻,我們似乎會有非比尋常的體悟,也感受到無與倫比的幸福,並領悟到無上甚深的智慧。要是我們能夠藉由某種記號,召喚出自己心中的這般願景,那該有多好!藝術,就是在這種期望下誕生的。」

卜馨賢說,捕捉微小之事的感受,那怕只是一點點的刺痛,都能在畫筆下轉換成更具有力量的呈現。如康丁斯基所說:「藝術家必須要竭力喚起更為精純的情感,喚起那些我們還不知如何命名的情感。」

展期:6/13(週六)〜8/1 (週六)

時間:週二至週日(週一公休) 11:00〜19:00

茶會:6/20(週六)15:00〜17:00

地點:小布查X飛皇(台北市大安區敦化南路二段273號6樓之1),梅花數位影院旁

公車:和平東路臥龍街站(和平幹線、紅57、18、52、72、211、235、278)

敦化南路敦化和平路口站(275、294、905、906、913、939)

附註:

1.該大樓電梯7月份維修無法使用,觀賞時需要走6樓造成不便,在此先致萬分的歉意。

2.因為場地空間有限,如需導覽請先來電預知。謝謝

3.6月份卜馨賢親自導覽日期及時間(請先告知,謝謝!)

6/20(週六)15:00 6/21(週日)14:00

6/28(週日)14:00

飛皇藝廊: 02-27380106

【藝術家簡歷】

卜馨賢 Pu Hsin-Hsien 1987年生於台北。台灣[nop]

Web: http:// puhsinhsien.tumblr.com /

● 學歷

2015 義大利米蘭布雷拉藝術學院美術系 / Accademia di belle arti di brera

2009 義大利米蘭馬蘭歐尼時裝與設計學院 / Istituto marangoni

● 個展

2020「微小之事」布查國際當代藝術空間X飛皇畫廊/台北。台灣

2017「旅圖」布查國際當代藝術空間/台北。台灣

2017「卜馨賢複合媒材創作展」金車文藝中心南京館/台北。台灣

2016「平行世界」 私藝術空間/台北。台灣

2014 「0613卜馨賢創作個展」 華夏科技大學圖書館附設藝廊/新北市。台灣

● 聯展

2013 La Rivolta Della Poesia「Poeti,Pittori,Musicisti nel Realismo Terminale」 米蘭。義大利

2013 Galleria Il Chiostro Arte Contemponarea 「Un'opera Per La Vita」

薩龍諾。義大利

2013 Fidenza Village 「Red Is The New Black」 菲登扎。義大利

2013 Associazione Arte Culura e Sport - Il Calcio Linguaggio Universale 「Dribbling」 米蘭。義大利

2012「Orientamento 」 貝拉焦。義大利

2012 Il Salone Del Risparmio 「Il Risparmio Tra Stabilita' e Crescita」

米蘭。義大利

● 獲獎

2016 金車美展入選

2007 Mimosa International Horizon「Mostriamoci Insieme 2007」

倫巴底亞區特別獎/米蘭。義大利



你往何處去 2019 複合媒材/畫布 130x194cm。圖/卜馨賢

你往何處去 作品賞析:卜馨賢

我喜歡事物的兩面性。森林可以代表很多面向,舒緩的、清幽的,但也常常展現出詭譎與神秘。象徵純真、孩童樣貌的風箏帶著一團火光被牽引進入樹林當中,導致了一場看似夕陽般火紅的森林火災。我希望在平靜的構圖中表現一絲的緊張與壓迫感,像一個未知的抉擇可能會引來的蝴蝶效應,進入森林的我們是去尋求寧靜抑或是逃離現實?是自願投入還是被迫踩入?

在這次展覽的作品中,我一如往常的以風景入畫,但更多的是深層情感的描繪,迷茫、沉思、抉擇、恐懼、突破...許多許多的詞語像雨滴般烙下深刻的印記在每一幅畫面之中,你是旁觀者抑或是當局者,我希望大家在觀賞的時候能夠多跟自己有不一樣的對話,並也試著挖掘出更多沒有探索過的深層情感。



仰望的距離 2019 壓克力/畫布 紙 53x45.5cm。圖/卜馨賢

仰望的距離 作品賞析:卜馨賢

當我看像天空,我望向宇宙,像剛站起的孩子,只想看得更高、更遠,即便現在長大了,我與天空的距離並沒有因為身高而拉得更近,但我仍然習慣仰望,仰望著不會成真的夢,仰望著真實人生那朦朧的距離。