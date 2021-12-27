中二區立委補選，藍綠都有不能輸的理由。從公投票數來看，綠營稍稍占了上風。左起：顏寬恆、林靜儀。示意圖／擷自臉書，民報合成

台中二區的公投案選票結果出爐，國民黨的同意方居然輸了，這個結果給了顏寬恆莫大壓力，多數媒體已經評估；中二區立委補選這一局，藍綠雙方都有不能輸的理由，尤其從公投票數來看，綠營稍稍占了上風，也反映出明年1月9日，雙方輸贏的選票，差距應該不會太大。

所以，顏寬恆急了，從他站街頭的表情凝重，可以看出焦慮，國民黨立委為了這次選舉，竟然去施壓NCC，不惜干預言論自由，就可以看出國民黨也很急很慌，試問：言論自由如何干預，NCC如此回答；遭受傳媒檢驗的當事人，對於非真相部分，可以對等方式答辯，媒體應該給當事者時間和版面，問題是，顏寬恆不敢上電視為自己辯護，請問，有任何國民黨黨員敢出頭，替顏家過去的黑歷史辯護嗎，這些黑歷史甚至早就在維基百科存證，國民黨的政客們為了自己的形象，有不能靠太近的理由，就好比盧秀燕，已經接到黨主席電話好幾次，卻仍然裝中立，因為顏家族勢力太大，從被挖出的違建案一件又一件，清泉崗的土地開發，或多或少都可以連結台中市政府，政治勢力經常是兩面刀，尤其是百里侯，做為市長，內心恐怕更希望：最好是顏家失去政治光環，不來找麻煩，少了顏家力量，百里侯也比較好做事。

認真來說：顏氏家族在台中，恐怕是黑金政治代表人物，也是僅存的黑白通吃的政治家族，顏清標是在九零年代被掃進一清專案，後來可以靠著選舉漂白，一路往上爬的政治人物，算來，顏清標是現存唯一一位，雲林張榮味，雖然也是黑白通吃，卻不能算是混過黑道，現在，張家在雲林已經由下一代接班，顏家是否可以延續政治光環，這一次補選相當重要。

從國民黨的選舉歷史來看，1946年開放村里長選舉，國民黨就開始吃香喝辣，只要是國民黨提名，肯定是穩贏，甚至還有鄰里長公然送醬油，還負責配票，後來選舉越來越多，國民黨更是贏多輸少，但是，來到八零年代，世界局勢改變，台灣社會也覺醒改變，這是一條漫漫選舉長路走了三十年。

國民黨包山包選舉年代，當然還有不聽話的政治人物，宜蘭郭雨新就是其中之一，1960年，郭雨新加入雷震的「自由中國」，本身是青年黨的郭雨新，從此被列入黑名單，1972年，郭雨新要競選省議員連任，被國民黨施壓，1973年，郭雨新參加增額監委施壓，郭雨新不甘心，1975年，郭雨新參選立委，這一次，國民黨做票部隊來了，開票時，郭雨新拿到十萬張廢票，更離譜的是；一位工人挖馬路時，居然挖出一大袋選票，上面都蓋上郭雨新，這場選舉造成兩萬宜蘭人上街抗議國民黨作票，但是，選務仍然未改，1977年，許信良在桃園選縣長，國民黨公然作票被抓到，引發暴動，史稱中壢事件，接著美麗島事件爆發，台灣政治菁英再度遭到打壓，但是犧牲帶來收穫，美麗島受難者家屬打著受害者名號，在政壇異軍突起，台灣人民以選票平反美麗島，而真正的選務改善，還是解嚴之後，反對黨建黨成功，台灣政治出現監督的政黨，作票，買票的政客也有了懲罰和檢驗。

今天，台灣民主選舉走過七十幾年，過去一句老話：「選舉沒師父，用錢買都有」，這句話開始受到檢驗，選民的智慧也成長了，不是吃大餐就能收買選票，也不是洗碗精就可以利誘，中二區的補選，不單單只是政黨對決，其實是台中人民檢驗傳統黑金時代政客的時候，這一張選票的神聖可想而知。



作者認為，中二區的補選，不單單只是政黨對決。示意圖／擷自公視新聞影片，民報合成