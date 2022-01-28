宏都拉斯當選總統希秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）在會見到訪的台灣副總統賴清德之後說，她希望宏都拉斯與台灣的友好關係能源遠流長。

卡斯楚星期三（2022年1月26日）會見了來到宏都拉斯出席她就職儀式的台灣副總統賴清德，之後她對台灣媒體說，「宏都拉斯人民總是感激台灣人民一直給予的支持。許多年來，我們一直攜手同行，並希望能保持這樣的關係。」

賴清德在台灣登機出發前發表講話時說，台灣與宏都拉斯官方關係能持續到今天來之不易，「多年來我們互相扶助，一起走過威脅利誘、艱辛的歲月，邦誼密切友好。這次我們不畏疫情前往祝賀，也正足以代表台灣珍惜兩國邦誼，台灣支持宏都拉斯。」

中國近些年來大力引誘台灣的邦交國與北京建交，以此打壓台北的國際空間。宏都拉斯是目前台灣僅有的14個邦交國之一。

左派反對黨候選人卡斯楚在去年11月的大選中贏得了勝利，並定於星期四（1月27日）宣誓成為這個拉丁美洲國家的首位女總統。

她在競選中曾說，如果當選，她領導的政府會轉而承認北京，並終止與台灣的正式邦交關係。但是她的一名親密助手、前央行行長諾埃（Hugo Noe）後來說，最終決定尚未作出，並將取決於對各方面利益的權衡，包括考慮美國的態度以及可能對洪美雙邊關係的影響。

美國國務院負責西半球事務的助理國務卿布萊恩·尼科爾斯（Brian Nichols）在宏都拉斯大選前與主要候選人會晤時表示，不論誰當選，美國都希望宏都拉斯與台灣保持外交關係。

賴清德在出席宏都拉斯新總統就職典禮期間是否會與同樣出席就職典禮的美國副總統卡瑪拉∙哈里斯（Kamala Harris）直接互動將是人們普遍關注的一個焦點。

賴清德在臨行前說，他「也會和友邦以及友好國家的元首、副元首、特使團代表互動交流。」



​2022.1.28台灣友邦宏都拉斯總統當選人卡斯楚（Xiomara Castro）台北時間28日宣誓就職。圖為副總統賴清德（左4）與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，左3）。圖／擷自賴清德臉書