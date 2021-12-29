2020年11月，阿里巴巴旗下市值高達350億美元的螞蟻金服上市案被臨時喊卡，揭開了北京這一連串打壓民營科技企業行動的序幕。示意圖／擷自網路，民報合成

對中國的科技巨頭來說，2021年是相當難熬的一年。北京官方緊縮市場監管，頻頻出手打壓互聯網民企，重挫許多中國科技巨頭的市值，也導致上兆美元的損失。分析人士指出，北京一連串的重拳整頓是為了中國的「科技轉型」鋪路。中國打算向德國看齊，將發展重心從消費科技，轉向深度和工業科技，因為美中科技戰一開打，中國認清到自己的實力落後美國太多，尤其是半導體等科技製造業有太多的缺點要補強。

「在家不出門，能買天下貨」、「手機不離手，錢包不帶走」，這是中國平民百姓日常的寫照，反映出電子商務與數位支付在中國的蓬勃發展和便利性，以及互聯網企業是如何形塑現代中國人的市井生活。

數位科技為中國經濟創造新的成長動能，不過即便是大到不能倒的科技巨頭在中國共產黨面前還是得俯首稱臣。2020年11月，阿里巴巴旗下市值高達350億美元的螞蟻金服上市案被臨時喊卡，揭開了北京這一連串打壓民營科技企業行動的序幕。

「反壟斷法」懲治科技巨頭

2021年中共掀起的第一場監管風暴是反壟斷，開鍘的對像是歷經野蠻生長的大型電商平台。

中國國家市場監管總局於4月指控阿里巴巴集團「利用優勢地位和互聯網商家對其平台的依賴性採取不正當手段，強迫中小商家二選一」，以獨攬在其網路平台上架販售的商機。監管單位認定「二選一」的手法違反「反壟斷法」，並對阿里巴巴開罰人民幣182億元（27.8億美元），創下中國「反壟斷法」施行以來最高罰款。

數日後，中國另一科技巨頭騰訊也被盯上，監管總局指控騰訊收購兩家中國汽車網路平台的股權案，違反「反壟斷法」，祭出行政處罰合計人民幣100萬元。

監管總局接著在7月和11月兩度揮刀，阿里巴巴、滴滴、騰訊、蘇寧、美團、百度、京東等不同行業的網路平台全數遭控違反「反壟斷法」，每涉一案均開罰人民幣50萬元。

其中中國網約車龍頭滴滴尤其損失慘重，6月底風光赴美上市後，市值最高漲到800億美元，但掛牌不到一周，中國國家互聯網信息辦公室便以「嚴重違法違規收集使用個人信息問題」為由，通知應用商店下架所有滴滴的APP。網信辦等七大部門隨後更進駐滴滴，展開網路安全審查。自此滴滴在美股價一瀉千里，市值也腰斬。12月初，滴滴終於不敵「國家安全」大帽，宣布啟動在紐約證交所的退市手續，準備改赴香港上市。

對於這些富可敵國的科技巨頭而言，能夠用錢解決的事，都是小事。中國國家主席習近平8月提出「共同富裕」的主張之後，阿里巴巴與騰訊雙雙捐出人民幣1000億元響應，而其他科技巨頭，如美團的王興、小米的雷軍等人也都跟進捐出數億人民幣的巨款，避免成為政府眼中釘。

中國科技股市值總蒸發1.2兆美元

不過，中共鐵了心要整改民企，手段可不只有罰錢。執中國網游市場牛耳的騰訊，旗下的旗艦遊戲「王者榮耀」於8月初遭官媒《經濟參考報》點名為「精神鴉片」、「電子毒品」，整肅風聲四起。8月底，中國國家新聞出版署正式拍板定案：「所有網游業只能在周五、六、日和法定假日的20時至21時向未成年人提供1小時服務，其他時間一律禁止提供服務。」

北京當局這一連串鎖定科技巨頭的打壓，導致過去一年來中概股慘遭拋售。美國媒體《CNN》統計，今年上半年以來在海外上市的中國企業，總市值累計已蒸發逾1.2兆美元。其中，阿里巴巴市值相較去年10月的高峰狂瀉近44％，3440億美元的市值憑空消失；而騰訊股價也從今年初的高點慘跌近四成，逾4000億美元的市值也灰飛煙滅。

根據財經媒體《彭博》於9月公佈的數據顯示，阿里巴巴與騰訊已經雙雙跌出全球市值前十大的公司榜單，這也是自2017年以來，全球市值前十大公司，首次沒有中國企業入列。

科技戰看見實力差距中國拼科技轉型

分析人士指出，中國官方對科技巨頭連出重拳打擊，主要放眼長期的國安危機，這得從三年前美國對中國所發動的貿易戰升級為科技戰說起。分析人士認為，為保護美國的智財權並圍堵中國的科技崛起，美國對中國的半導體晶片產業祭出了「卡脖子」的策略，將中國IC設計龍頭海思、晶圓代工龍頭中芯一一納入貿易黑名單，他們因此無法再向技術具「美國成分」的晶圓代工廠台積電投片，也不能採購如荷蘭阿斯麥（ASML）的極紫外光刻機等先進晶片製程的設備。換句話說，中國企業買不到高階晶片或新的IC製程，就算想自己「閉門造芯」，也買不到工具機，巧婦難為無米之炊。

對此，卡內基國際和平基金會亞洲項目研究員麥特·希恩（Matt Sheehan）在一場視訊研討會上表示，北京打壓科技巨頭背後的戰略思維是有意將經濟的發展重心從消費科技（Consumer Tech）轉向深度科技（Deep Tech）和工業科技（Industrial Tech），不過，打壓消費科技企業將嚴重扼殺中國的科技創新。

台北的中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊在接受美國之音採訪時表示，阿里巴巴和騰訊的成功讓中國頂尖人才只貪圖數位科技衍伸出的商業模式。但在美中科技戰的困境下，中國買不到、也討不來關鍵核心技術以及國外最新的機械設備，這讓中共看清製造量能的重要性，因此，中國近來擴大對機械、精密加工以及半導體等產業的政策支持。

劉孟俊說：「這些產業所需要的是優質科技人員，但現在利用到數位（字）科技產生新的Business Model（商業模式）後，所形成的快錢吸引了很多優勢的人才進入。所以中國希望是把這種風氣導引回來，讓那些聰明的腦袋更願意去從事十年磨一劍的製造業。對於中國而言，（這）是把提振製造文化成為一個穩定它國有、國家裡面產業的能量。」

分析人士說，北京一手打壓服務業本質的數位科技，一手拉拔製造業基礎的深度科技，印證的是中國近年來奉為顯學的「德國模式」。

北京清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵與國際管理諮詢公司羅蘭·貝格（Roland Berger）合著有《中國經濟的未來之路：德國模式的中國借鑒》一書。書中指出：「強大的製造業能力、一流的產品與服務的出口導向、關注利益相關方的企業治理、重視中小企業發展、受過良好教育的勞動力、發達的基礎設施以及全面的結構改革，這就是挺過金融危機仍能強勁增長的德國，為全球經濟做出貢獻的德國模式。」