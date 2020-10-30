門諾基金會與豐興餅鋪今日（10/30）攜手合作，上午10點半在門諾基金會美崙日照中心合作舉辦「豐興餅鋪 幸福傳愛」之公益活動，由豐興餅鋪安排生產部負責人徐秀琴特助、管理部藍經理帶領「花蓮薯」的烘焙體驗與教學。完成之後，大家一起品嘗新鮮剛出爐、熱騰騰、香味四溢的花蓮薯，參加的長者們都讚不絕口！

門諾基金會於長年於花東耕耘已逾23年，而豐興餅鋪更是花蓮傳承三代的百年店家，今日的活動更是源自希望連結起在地團體，組織花東公益網絡的熱心初衷。這次設計的活動為「花蓮薯」的烘焙體驗與教學，長輩們除了可以第一線看到花蓮薯從製作到成品出爐外，豐興餅鋪還讓參加者親自參與部分的製程，他們先將主食材地瓜進行初步處理，讓長者們只要接續製作，協助搓揉捏成橢圓狀、塗上蛋液後即可進入烤箱烘焙。

這次豐興餅鋪安排生產部負責人徐秀琴特助、管理部藍經理主持教學，徐秀琴特助介紹花蓮薯及其營養成分，並且親自示範製作方式，讓長輩們學習自己將一球一球地瓜泥揉捏成橢圓狀，接下來在讓長者「塗上蛋液」，大家拿著刷子，細心的將蛋液一顆一顆的塗上，讓花蓮薯顯得晶瑩剔透，既美觀又營養。



豐興餅鋪安排生產部負責人徐秀琴特助（左）、管理部藍經理（右）作主持教學。圖／門諾基金會

門諾基金會表示，本次的活動非常受到長者的喜愛，大家都相當積極踴躍且主動。一般而言，高齡長者常常會因身體因素或安全考量，減少親自下廚或者烹調食物的機會，這次的活動不但讓長者看得到新鮮，也玩得開心，完成之後，大家也一起品嘗新鮮剛出爐、熱騰騰又美味的花蓮薯，每個人都讚不絕口！



徐秀琴特助詳細介紹花蓮薯及其營養成分，並且親自示範教學。圖／門諾基金會

豐興餅鋪為百年老店，更是傳承悠久的店家，花蓮人最熟悉的好味道，各項豐富產品遠近名馳，像是創新研發出小月餅或者唱片餅的成果，也都展現「永遠創新的老店鋪」的精神。今天熱情響應投入社會福利、實際來到第一線作服務，也是關注地方、回饋在地的最佳模範。

豐興餅鋪的唐懿潔課長表示，這次選擇花蓮薯作為課程主軸，是因為花蓮薯從日治時期就是花蓮人所熟悉的小點心，所以希望讓在地的長輩們更能了解在地的名產，再加上地瓜形狀就如台灣的地理形狀一樣，就象徵著台灣人的精神跟「番薯」一樣堅毅；而且花蓮薯原物料簡單、健康、可以輕鬆上手。



阿公、阿嬤們等著用刷子親自將蛋液一顆一顆的塗上，讓花蓮薯顯得晶瑩剔透，既美觀又營養。圖／門諾基金會

門諾基金會執行長邱燕銀表示，感謝豐興餅鋪此次前來一起跨界攜手促成一樁美事，因為在地的服務若要持續推展、深入偏鄉的每一處角落，更是需要在地人的支持與肯定。同時也因為此次的合作，讓大家知道不同的角色，其實只要有心都可以發揮出愛的能量。

門諾基金會說明，他們長期在花東服務偏鄉，一直深受許多在地團體、鄉親們的幫助，才能走到今天。未來期望連結更多的在地團體，組織起花東的公益網絡，串連起更多的人們一起來認識目前花東老人照護上的整體概況，進而共同推動更健全的社會福利網，讓花東持續成為對高齡銀髮族更友好的地方。