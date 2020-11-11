在選前最後一週，我在Youtube看了川普幾場造勢活動，川普氣勢旺得不得了，連民主黨的大本營加州，居然有大批民眾聚集在洛杉磯杭廷頓海灘，高舉川普的旗幟，當時我以為川普贏定了！然而，結局讓我感到意外。

今年美國大選可說是一場相當詭異的選舉，氣勢如虹的川普並沒有獲得大勝，人氣低迷的拜登，後來居上，郵寄選票疑雲重重，幕後黑手「明修棧道，暗度陳倉」，利用郵寄票作掉了川普，這可不是什麼陰謀論，而是明眼的人都看得出來的一場政治骯髒劇！民主黨公然作弊，等於毀了美國的民主根基，留下歷史污點，種下禍根。主流媒體不去挖掘真相，還文過飾非，信譽破產！

主流媒體在這次美國大選的表現，與中共官媒幾乎是同等貨色，扮演反川普的宣傳大隊，民調一路造假，製造假新聞，曾經發佈過金正恩手術病危假消息的CNN，在6月甚至已製作出拜登11/3勝選地圖，難道他們的記者有穿越時空的超能力預先看到了投票的結果？

拜登何德何能拿了美國史上最多的票數「凍蒜」？從整個選舉過程看來，民主黨、主流媒體、矽谷的科技幫、華爾街的金融幫、美國最大的敵人─中共，聯手扳倒了川普，把那個糟老頭送進白宮，說穿了，拜登沒打敗川普，倒是川普敗給了１趴的有錢人。川普11月6日發表談話時說，這次選舉大媒體、大財團、大肥貓（big media, big money and big cats）介入甚深，使得原本大勝的州，出現反轉，一群站在拜登背後的大老闆集體揮拳，讓他不支倒地。



此次美國大選，矽谷科技幫捐了好幾億美元政治獻金，98%流向民主黨，其中包括高通前CEO雅各布（１千萬美元），微軟前CEO巴默（７百萬美元），谷歌前CEO斯密特（６百萬美元），這只是部分名單。圖／作者截自網路

反川集團似乎早已編好劇本，找好各路人馬，中共也配合演出，製造病毒並刻意在美國放毒，導致美國經濟嚴重受損，不但讓川普的貿易戰破功，還得背負防疫失策的罪名。奇怪的是，美國股市大幅下滑後，又節節上升，華爾街金融幫發國難財，然後捐大筆錢給民主黨。武漢肺炎爆發與美國大選，在時間點上，難道純屬巧合？否則民主黨怎有理由提議郵寄投票，而且有那麼多陰界的選民也參與郵寄選票？川普受訪時曾表示，若無疫情，他躺著選就會當選。

民主黨真正的左派非桑德斯莫屬，為何他兩次參加初選均遭淘汰出局？由於他主張拆解美國的大銀行，華爾街那幫人不可能接受這樣的激進派，退而求其次，拱拜登粉墨登場，老拜是職業政客，昏庸的假左派，其實他只不過是反川集團的傀儡，他挑賀錦麗當副手，很可能是幕後的極左派利用他當特洛伊木馬（Trojan Horse）趁機把黑賀送進白宮。選拜等於選賀，她是高唱社會主義的極左派，這位非裔的女副總統，一旦78歲的拜登癡呆症惡化，可望主導政局，誰知道她會把美國帶往什麼方向？星條旗上會不會出現鐮刀和紅星？

在賀錦麗領導下，美國有可能逐漸淪為社會主義國家，南美洲化的美國，非法移民湧入，失業人口激增，遊民滿街，中產階級消失，貧富差距擴大。但是，對１趴的億萬富豪，毫無影響，因為他們做的是跨國生意，中國或越南有沒有便宜貨可以買，重要性超過美國人有沒有工作，與其給勞工更高的薪資，不如採用更多的機器人，司機也不需要了，就由無人駕駛的卡車取代。亞馬遜大老闆貝佐斯不就是這種心態嗎？

全球化是導致所得不平均、生態危機的元兇，美國產業空洞化，藍領找不到工作，中產階級日益萎縮，大部份的美國人並沒有分享到經濟增長的成果，世界形成富人愈富，窮人更窮的現象。如下圖所示，從1989到2018年，全球１趴最有錢的人，財富由8.4兆美元暴增至29.5兆美元，增加了21兆，而50%底層的窮人，總財富則由0.7兆美元，銳降至負0.2兆美元，減少了九千萬美元。全球化是為金字塔頂端１趴富人服務的經濟體系，造成富人資產膨脹，窮人負債。



1898年至2018年，美國1%的富翁及50%的窮人的財富比較圖，說明全球化是為金字塔頂端１趴富人服務的經濟體系，造成富人資產膨脹，窮人負債。圖／維基百科

據彭博10月的報導，今年美國頂端１趴的有錢人，財富總值達34.2兆美元，其他50趴約1億6千5百萬的窮人，財富總值僅2.08兆美元。自年初瘟疫爆發以來，前50名的富人，財富總共增加了3390億美元，首富貝佐斯增加了734.8億，比爾蓋茲114.8億，祖克柏215.8億，拉利佩奇（Larry Page）66.8億，這些人財富不降反升，卻不支持川普，反而力挺拜登，怎麼資本家會去支持標榜社會主義的候選人？誠如拿破崙所言，「給錢的人手在上，拿錢的人手在下」，拜登上台後敢對那些造王者課重稅？民主黨會通過不利於富豪企業的法案？



今年冠狀病毒蔓延全球，富人得利，窮人受害。從3/18至6/4，11週疫情期間，美國失業人數4260萬，億萬富豪的財富卻增加了近20%，達5650億美元。圖／inequality.org

凡是對美國有所了解的人都知道，金融、媒體泰半掌握在猶太幫手裡，在全球化以前的時代，媒體謹守平衡報導原則，每逢大選並無偏袒哪位總統或哪個黨，新聞記者普遍受到敬重。但是今年猶太幫的媒體，如華郵、紐時、彭博、Facebook、CNN、NBC卻一面倒向民主黨，背離新聞倫理到令人匪夷所思的地步。彭博老闆還在佛州、德州、俄亥俄州撒了１億美元幫拜登助選。有位經濟評論家指出，華爾街與中共是全球化最大的受益者，高盛、摩根銀行因全球化資產暴增，基金投資公司發了大財，而中國加入WTO以後，國企與官二代成立的公司也在紐約證券市場掛牌，紛紛擠入全球五百大，掌控這些企業的中共太子黨，個個都成了億萬富豪。有什麼行業比炒股票更好賺？難怪擁抱熊貓的華爾街大咖對川普很不爽。據富比士（Forbes）報導，華爾街有44位億萬富豪捐了上億元給拜登和民主黨，連一毛錢也沒捐給川普陣營，誰會去挺川普這類擋他們財路的全球化反動派？

川普是個反全球化論者，對中國發動貿易戰，企圖減少美國日益擴大的貿易赤字，並打斷中國的供應鍊，引導企業回流，幫美國藍白領創造就業機會，這對美國長遠是正確而有利的。而矽谷的科技幫，不事生產，軟體設計外包給印度的工程師，臉書在西雅圖的研發部門，被爆料僱用中國留美研究生以及在中國的工程師。華爾街的猶太幫，靠玩金錢遊戲獲取巨大利益，他們是屬於頂尖的１趴，財力雄厚到能左右美國政治。知名語言學家杭士基（N. Chomsky）曾感嘆，「在美國，１趴的巨富對政治有極大的影響力，70趴沒錢沒勢的人對政治毫無影響力」，雖然他名氣大，著作等身，對政治也只能發發牢騷。猶太裔的杭士基是自由派，討厭川普，是否把票投給拜登？不得而知。不過在這次選舉也有不少猶太裔美國人支持共和黨。猶太裔有很多傑出的科學家、哲學家、音樂家、文學家是值得我們肯定與尊敬的。所以，讀者千萬別把猶太幫與猶太人混為一談。

雖然自2015年投入政治以來，川普的言行不無可議之處，但是邪惡的媒體時時刻刻修理他，把他說得一無是處，川普受盡不公平待遇。瑞典籍的政治學者雷恩（Claes Ryn）實在看不下去，嚴厲批判美國主流媒體操縱這次大選，醜化川普，極端偏袒拜登，連講話都有困難的拜登顯然有精神障礙（obviously mentally handicapped），他們卻視而不見，裝聾作啞。拜登常對女性毛手毛腳，其子亨特拿中共的好處，眾人皆知，他們卻刻意掩飾，不要臉的臉書以及偽善的推特還拒絕轉載不利拜登的新聞，醜態畢露。不過，雷恩也指出，美國的政策，尤其是外交，大部份係由非經民選的永久政府（permanent government）來決定，不是拜登說了算。所謂的永久政府，一般稱之為深層政府（deep state），過去美國有位資深記者曾將國家安全局、中情局、聯邦調查局、五角大廈、聯準會、國務院以及華爾街列為美國的深層政府。

英國脫歐黨（Brexit Party）黨魁法拉吉（Nigel Farage）在川普選前最後一週的造勢場合，特地趕來助陣，他告訴美國選民，「你們不只是選川普當總統，你們也是在選一個捍衛自由世界的鬥士、對抗全球化和中共的勇士！我們需要川普！」沒錯，當今歐洲充斥著膽小無為的政客，一味支持全球化，倚賴中國製造的便宜貨，以致於歐洲在冠狀病毒爆發後，連口罩都須從中國進口。川普不願見到美國重蹈歐洲覆轍，上任後就高舉「美國優先」的大旗，成了反全球化的戰神，他與梅克爾相看兩相厭。因而，主流媒體宣佈拜登以290張選舉人票獲勝，當選美國第46任總統，歐洲政客額手稱慶，隨即發出賀電，中華民國的台灣總統也趕緊發賀電，川普有情有義，哪裡對不起台灣？在選後餘波盪漾局勢未明朗之前，她就急著向親中政客表態，這是什麼心態？

美國記者斯文尼（C.Sweeney）在選前發表一篇文章，談及他對川普的觀感。他說，以往川普不管是推特或新聞記者會說了什麼話，媒體對他從沒一句好話。儘管每個人對川普都交織著愛恨之情，如果他離開政壇，放眼世界盡是些無膽無識言語乏味的政客，每個人都會懷念他，畢竟他是一個很不一樣的政治人物。

雖然民主黨和１趴大老闆暫時「技術性」擊倒了川普，他仍大有可為，在推特他有8800萬追隨者，沒有１個政客比他更有群眾魅力。四年前，一般人對川普心存偏見，認為他愛作秀，出言不遜，但是有許多原本討厭他的人如今反而欣賞他，成了鐵桿川粉。這將是他展開反擊強大的部隊，如果他號召百萬群眾聚集華盛頓，抗議選舉不公，展現人民的力量，勢必憾動美國政局。我無意鼓動美國內戰，但要對付美國內部陰暗的勢力，這招最有效，嘉年華式的抗議是無效的。如果他忍一時之怒，以美國內部和諧為重，以免美國分裂為二，更能讓人體認到他是真心愛美國，將會贏得更多的同情，受到更廣泛的支持，不管川普做何選擇，他都是站在道德制高點，立於不敗之地。

已故的美國總統甘迺迪曾言，美國之所以偉大係因建立在真實、公正、責任、自由（Truth、Justice、Obligations、Freedom）等價值基石之上。然而，這次美國大選，讓我看到了腐敗的政客，墮落的媒體，自私自利的資本家，這已經不是我嚮往的美國，而是價值淪喪的美國，一個被左派頹廢文化腐蝕、喪失清教徒精神的社會，在癡呆老人拜登和馬克斯主義者賀錦麗的領導下，前景堪憂，美國再度偉大的機會是零！希望這不是你我預見的美國未來，天佑美國！我們還是期望美國再度偉大！

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