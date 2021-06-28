饒培德（Sr.M.Christine Lauber,CSC），1936年生，瑞士人，瑞士Fribourg護理學校畢業，1955年她28歲時由瑞士的「聖十字架修女會」差派和瑞士「白冷會」的神父一起到台灣，選擇最偏遠的台東作為服務的地方，她先自願到省立台東醫院的開刀房義務幫忙，並學習中文，之後她和其他修女開始在台東各山地部落之間進行居住照護的服務，台東的原住民只要看到她開了一部30年的小白車，就知道修女來了，後來她們在台東的海線村落新港（成功）以及關山設立診所，照顧沿海當地的居民。一開始她們買了一棟簡陋的日式木造房子親自加以整修，重新粉刷油漆，開始看門診病人，後來發現有的病人從南橫公路山上部落來看病一趟路要走五、六小時，有的需要住院治療，只好把原來的小診所拆除，改造成鋼筋水泥的二層樓建築，設置了二十張病床，還有X-光室和檢驗室，當時已是台東海線設備最好的「關山天主教醫院」，她們從瑞士或歐洲各地徵求志願服務的外籍醫師前來幫助，雖然只能付給微薄的薪水，但天主的愛發揮了大能，一直到1985年，相當不容易的她們一直有找到熱心奉獻的醫生前來台東幫忙，而且也一直從瑞士的天主教白冷會得到經費的支持！

饒培德和修女們要維持這樣的事工，凡事都很節儉，她們一直維持修會的守貧誓言，在物質生活上過著最簡樸的生活，她們要自己劈木材、綑稻草來燒飯，要動手打掃醫院的清潔、洗滌病患的被單，她們會自己修理輪椅、粉刷醫院牆壁，從年輕的歲月作到八十五、六歲，至少在台東服務了將近五十年從沒休息過一天。她們還得作護理專業的工作照顧病人，協助醫生開刀、接生、換藥、給藥，對窮苦的病人不只減免醫藥費甚至供應病人伙食，還在院子種植水果供病患享用，她們還幫病人的衣服、被單洗乾淨，甚至尿布洗過還用熨斗燙平，真的是對病患照顧的無微不至！1983年當「關山天主教醫院」的修女們聽說台北馬偕醫院有意要來台東蓋馬偕分院時，她們一方面為東部民眾的就醫將有更大的醫院來服務感到高興，一方面她們也面臨長期下來醫護人力吃緊的難題，所以她們就決定將原來的醫院改為專門照顧老人的療養院！

經過兩年時間的轉型，修女們於1985年成立了「關山療養院」以服務貧窮的植物人病患為對象，她們仍秉持五十年前來台灣的信仰，將天主的愛帶給最需要的地方最弱小的兄弟，她們增設了電梯和無障礙設施，擴充了病床為四十床，由於照顧的大多是低收入戶的貧困病患，為了節省負担，修女們將醫院不用的床單修改為尿布給病患使用，還親自清洗曬乾燙平才讓病人穿用，她們把療養院維護得非常乾淨，裡面毫無臭味或消毒水味道，讓老人家或家屬都感受到工作人員的愛心和溫暖！聖十字架修女會的修女們前後獲得多次的醫療奉獻獎或好人好事代表，1997年饒培德獲頒第7屆「醫療奉獻獎」，2007年關山療養院再獲頒第17屆「醫療團體奉獻獎」以表達台灣人對來自瑞士的愛內心的感激！



2007.5.17陳總統水扁先生今天上午專程前往台東縣關山鎮聖十字架療養院參訪並會晤三位獲得我國醫療奉獻獎的外籍修女馬惠仁、裴彩雲、饒培德（右1）。圖／擷自總統府網站

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集