高雄客運投資「高雄車站前都市更新案」，基地位在建國二路以北、車站廣場東側之客運站街廓，將以都市更新方式辦理開發。

高雄市政府積極協助推動都市更新！高雄客運、行政院南部中心執行長陳政聞與高市府副市長林欽榮共同宣布，中央、地方與民間共同合作，由高雄客運重磅投資「高雄車站都市更新案」。

高雄客運投資「高雄車站前都市更新案」，基地位在建國二路以北、車站廣場東側之客運站街廓，將以都市更新方式辦理開發，預計將新建地上18層辦公樓及地上24層住宅樓，預料總銷金額逾新臺幣42億元，將為高雄市核心地區注入都市再生發展強心針！

陳政聞執行長表示，新高雄車站完工在即，周邊地區配合辦理都市更新將是高雄轉型的重大契機，非常樂見企業在此時投資高雄。

林欽榮副市長表示，本案基地就位在高雄火車站前東側之高雄願景館旁，市府殷殷期盼民間投資高雄，將責成都發局全力輔導，盡速依法定程序完成都市更新審議，並藉由本案當作高雄都更168專案的首發。

何謂「高雄都更168專案」?林指出，就是當土地及合法建物所有權人100%同意實施都市更新，且都更審議程序中全無爭議者，市府都發局在都市更新事業及權利變換計畫報核後6個月工作天完成報核審定（包含公聽會、聽證、審議及審核等程序），並於遞件申請起算8個月工作天內核發建照。

都發局長楊欽富表示，本案基地緊鄰新高雄火車站，經過高雄客運公司、東正投資公司、財政部國產署及交通部台鐵局等整合，已取得100%同意，將準備提送都市更新事業計畫申請。都發局將加速都市更新審查作業，全力協助都市更新開發，並要求實施者應連帶提升高雄車站周邊的環境品質以及都更開發的建築品質。

本案基地面積約1,250坪，屬第四種商業區。為協助加速都市更新審議，將請高雄客運採事業計畫及權利變換計畫併送方式申請都更，若審議過程皆全無爭議，預料將成為「高雄都更168專案」首案。本案預計將新建一棟18層辦公樓、一棟24層住宅樓，預料總銷金額逾新臺幣42億元，將為新高雄火車站帶來全新風貌。