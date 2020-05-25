中國人大計畫繞過香港立法機構，制定《香港版國安法》，香港最後一任總督彭定康呼籲，將此議題列入G7會議議程，捍衛香港自由。圖／維基共享資源（創用CC BY-SA 3.0／James Yuanxin Li）

中國全國人大將審議香港《國安法》草案，在不經香港立法會審議下，直接納入香港《基本法》實施，中國並可在香港設立國安機構，引發港人憤怒、全球高度關注，近200名國際政界人士聯署譴責中國，對香港的權利、自由「全面攻擊」、「無法容忍」，英國最後一任香港總督彭定康（Chris Patten）則痛批中國背叛香港人民，呼籲將港版國安法議題列入七大工業國集團（G7）會議議程，捍衛香港自由。

中國十三屆全國人民代表大會將審議港版《國安法》草案，擬繞過香港立法會，將《國安法》纳入香港《基本法》附件三，包括把「顛覆國家政權」、「分裂國家」「、恐怖活動」、「外部勢力干預」等內容進行立法，預計最快將於8月通過，並在當日宣布實行，不需經立法會議同意。

全球23個國家、近200位資深外交和政界人士發起聯署聲明，包括前香港總督彭定康前英國外交大臣聶韋敬（ Malcolm Rifkind）及17位美國國會議員等，嚴厲譴責中共人大繞過香港基本法第23條有關國安的自行立法程序，直接制訂強加於香港的港版《國安法》，是對香港的高度自治、法治及基本自由的「全面攻擊」，也公然違反中英聯合聲明，「是不能容忍的」。

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)也發表聲明表示，中共推動國安法是香港自治的「喪鐘」，敦促北京收回此一災難性提議。

英國前外交大臣聶韋敬指出，這是自1997年以來，中國政府對香港人構成的最嚴重威脅，英國《衛報》引用聶韋敬的話，「香港人需要我們的支持，也理應得到我們的支持」。

彭定康在英國《金融時報》（Financial Times）上撰文痛批，當全世界正忙於對抗冠狀病毒（COVID-19）時，中共推出港版國安法，實際上已撕毀了《中英聯合聲明》，該聲明還提交聯合國，保障香港2047年以前生活方式不改變。

彭定康呼籲，英國必須帶頭捍衛香港，必須確保港版國安法一事，列入6月的G7峰會議程中。