2021.3.18美中會談可看出中國的高姿態，一般人會認定中國是在投石問路，事實上還有一個重要的因素，要穩定獨裁政權。示意圖／擷自公視新聞影片圖／擷自美國國務院flickr

中美阿拉斯加會談可看出中國的高姿態，一般人會認定中國是在投石問路，事實上還有一個重要的因素，要穩定獨裁政權。民主化是世界潮流，要有特殊因素，獨裁政權才能維持下去，中國就以異常的民族意識來穩定獨裁政權，因而讓人民覺得中國的偉大。可憐的市井小民受騙，認定中國偉大，因而心甘情願的接受獨裁政權的擺佈，反而那些權貴心裡有數，一方面配合獨裁政權編列謊言，一方面想辦法將自己的巢穴移往國外。

由於統治者造假，促使中國人喜歡吹噓中國的偉大，連旅居國外的中國人也如此，有心人應該會覺得很奇怪的，中國既然樣樣都好，為何有太多權貴將財產及子女移往國外。若只是少數人如此那還正常，就是有太多官商如此，才讓人感覺到權貴對中國沒有信心，存有逃難的心態才將巢穴外移，若是權貴有信心，就不會出現逃難潮。

在台灣的中國人也一樣，一直宣傳中國的偉大，既然中國樣樣都好，還認定台灣就是「鬼島」（郭冠英就公開這麼講），為何他們不回歸祖國？顯然的，他們與中國權貴一樣，很清楚真正的中國，只是刻意造假以愚弄一般民眾。一般台灣民眾忙於養家活口，沒有時間探討政界的真相，容易上當。

共產黨以造假愚弄民眾穩定獨裁政權

台灣人沒有接觸中國共產黨者，不了解它，容易上當。事實上台灣人要了解中國共產黨並不難，看看以前的中國國民黨就很清楚，兩個中國黨是兄弟黨，手段完全一樣，都是製造假消息愚弄人民，以穩定獨裁政權。台灣的政治民主化之後，台灣人也進入政壇參政，使中國國民黨的屬性有所轉變，不過要了解今日的中國，看看以前的中國國民黨政權就很清楚。

中國國民黨政權逃難到台灣初期，軍中組成的話劇團到各地演出「土包子下江南」的話劇，中學生必須輪流統一購票當觀眾，其內容描述國軍相當英勇，軍紀甚佳，「共匪」則是一群白癡，甚麼都不懂，軍紀又散漫。當時筆者是初中生，很難了解真相，真的相信「共匪」是一群草包，沒有想到「共匪」既然是一群白癡，為何能將中國國民黨打得抱頭鼠竄？

十幾年後，柯俊雄演的《英烈千秋》廣告做得很大，筆者好奇，買票進了戲院，卻沒辦法將那一部戲看完，因為劇情相當荒謬，描述中國軍隊英勇善戰，以一擋百，日本人則膽小如鼠，沒有能力作戰。那時候筆者年紀已不小，當然會想到中國軍隊既然樣樣都比日軍強，為何會節節敗退？當時正好也上映一部美國電影《坦克大決戰》，描述德軍英勇善戰，美軍被打得落花流水，後來因為德軍的坦克缺乏汽油而挫敗。兩部電影正好成對比，美國人拍電影不敢愚弄觀眾，台灣拍的電影由於受到中國國民黨政權的操縱，造假以愚弄一般民眾。

今日的中國共產黨與以前的中國國民黨一樣，靠造假愚弄民眾來穩定獨裁政權，一般民眾真的受騙，僅有少數權貴了解真相，一方面行騙，一方面規劃避難。



作者指出，今日的中國共產黨與以前的中國國民黨一樣，靠造假愚弄民眾來穩定獨裁政權。就如當年同期的《英烈千秋》與《坦克大決戰》兩部電影正好成對比，美國人拍電影不敢愚弄觀眾，台灣拍的電影由於受到中國國民黨政權的操縱，造假以愚弄一般民眾。示意圖／擷自誠品網路書店，民報合成