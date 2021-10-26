作者指出，時下常把「專業知識的份子」和 傳統所指的「知識份子」混為一談。示意圖／Pixabay

時下都把「專業知識的份子」和 傳統所指的「知識份子」混為一談。

傳統的「知識份子」是指一個讀書人，除了要有學識外，要以「修身齊家治國平天下」為終生職志，懂得「憂國憂民」。簡單說，「知識份子」的基本生命觀就是「成就自己，造福人群！」！

而「專業知識的份子」是指一個具有「專業知識」的「份子」，他並不一定是個「知識份子」。

例如：懂「水利工程」的人； 懂「物理化學」的人；懂「法律政治」人；懂「經濟貿易」的人； 懂「軍事作戰」的人；懂「音樂譜曲」的人…… 等等，都是「專業知識的份子」。

如今，一般大眾都把「專業知識的份子」當作是「知識份子」！例如，認為一個「物理學博士」或是「水利工程博士」就是「知識份子」，因為他們都受了「高等教育」！

這是一個「致命」的錯誤觀念！怎麼說？ 因為現在的「高等教育」是 「專業知識」的教育，和傳統漢文化裡面所說的「知識份子」的形成教育幾乎沒什麼關係！

那怎麼說這是一個「致命的錯誤觀念」呢？

因為傳統「知識份子」的基本生命觀是：「成就自己，造福人群。」，是一個人品高，會「憂國憂民」的人，與之交往必定可以信賴！

因此當一個不是「知識份子」的「專業知識的份子」被當作「知識份子」來看待時就很危險了。例如一個「專業知識是經濟貿易方面的博士」，但他並非是個「知識份子」，當他經營一間國際貿易公司時，心中所想的是——拿到博士學位，很辛苦、花費也不少、開公司也投資了很大的成本，這些都要「賺回來」！因此不會顧慮行業的倫理道德只想到自己的利益！也不會考慮這個貿易是否對地方或是社會國家有益，只要能賺到錢就好，甚至不擇手段詐欺謀取不法利益！因此把「專業知識的份子」當作「知識份子」來看待，是很危險的觀念！

當然，「專業知識的份子」同時也不乏是「知識份子」！

自古很多沒什麼功名也沒什麼家產的文人，仍然受到當地民眾的尊敬，就是因為他們的為人處事符合「知識份子」的觀念和行為。

結論，一個「知識份子」不論是否受過高級的「專業知識教育」，不論是否有錢/權，都會「憂國憂民」，生活在「成就自己，造福人群」的信念下，必定會受到周遭民眾的敬重。反之，一個不是「知識份子」的「專業知識 的 份子」，如果行徑太過偏頗，不管他多有錢有勢，當多大的官，依然會受到民眾的唾棄！