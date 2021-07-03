波羅的海人民堅持民族主義勇敢挑戰蘇聯的統治，在接近成功的階段，美國出手叫蘇聯不可對波羅的海人民採取武力鎮壓。示意圖／擷自維基百科，公有領域，Pixabay，民報合成

一寡感染「英文病毒」的所謂「台派」，反對咱積極掌握機會，開創對推動台灣獨立有利的環境。怹上強的藉口是「美國無支持」。喪失民族立場，覕（之那話：躲藏）在這個藉口後壁，怹公然支持蔡英文維持，不斷被之那共產黨綁匪改變做有利併吞台灣的現狀，甚至，擁護蔡英文舉《之那民國憲法》反「正名制憲」。

美國政府逐愛乖乖聽話閣腐敗的獨裁集團，能當使弄著使弄，情勢無好、無利可圖、算抺和著溜旋。因為能當隨在獨裁集團嗆權剝削的人民是奴才，美國人看抺起奴才，溜旋放彼寡奴才自生自滅，怹抺有真歹接受的道德譴責。

美國人尊敬敢堅持正當原則、維護自己權利、持守尊嚴的人。1979伊朗革命的時陣，美國警察痛恨嘛逐驚伊朗留學生在華府非常激烈的示威，卻嘛非常尊敬彼寡伊朗學生，私下會講：嘿才是真正有理想的青年，怹才有資格掌握自己國家的命運。

1985到1991，美國和歐洲主要國家攏無支持波羅的海人民恢復國家獨立的行動，叫怹維持現狀呣通製造麻煩。波羅的海人民堅持民族主義勇敢挑戰蘇聯的統治，在接近成功的階段，美國才出手警告蘇聯，叫蘇聯抺使閣對波羅的海人民採取武力鎮壓。遮咱看出：勇敢有尊嚴的民族，自助才會得到人助和尊重。

自助才會得到人助和尊重

台灣人長期受外來勢力的統治和剝削，在對赤藍之那黨的民主鬥爭，無革命認知的領導菁英放棄民族主義，無激發社會解殖意志，繼續沉淪在驚死、愛錢、無尊嚴的奴才文化。致到，台灣人追求民族獨立出頭天的努力，受著「恐共」和「美國無支持」的嚴重阻礙。

之共綁匪到今還無夠軍事能量，對台灣做有意義的侵犯行動，「恐共」根本無事實的基礎，台灣社會菁英卻自1990年代著黑白驚到泄屎。悲哀的是：回頭看過去流失30冬機會，猶原無法度排除黑白驚的心理。

「美國無支持」是理所當然，鼓舞台灣獨立對之共綁匪是一種正面強烈的敵意，台灣獨立是台灣人自己著努力去做上有利的決定，美國無必要抓一尾蟲撓（之那話：搔癢）自己的尻川。

究竟台灣民族運動應該用啥款健康的態度，正確處理對美國的關係哩？台灣人應該予美國清楚瞭解台灣民族主義，嘛予美國清楚瞭解：台灣人要堅守在民主國家的陣營，台灣人要掌握機會創造有利推動台灣獨立的條件，在每一個行動，咱會考慮美國和盟友的立場，總是，抺當損害台灣民族的利益。

波羅的海已經恢復國獨立的利修瓦那人著是有學到：在和強權往來之時，尊重是主要的政治箍子仔（之那話：籌碼）。若想要被尊重，一定著堅持立場，並且有犧牲的準備。台灣人著是愛有這種信念和態度，才會受著美國和其他盟友的尊重，才會當掌握機會向民族目標前進。



若想要被尊重，一定著堅持立場，並且有犧牲的準備。台灣人著是愛有這種信念和態度，才會受著美國和其他盟友的尊重，才會當掌握機會向民族目標前進。示意圖／張家銘，民報資料照