作者利用返台期間向母校提議捐贈基金的構想，因為疫情關係用視訊初步討論「施哲三醫師高醫文藝青年獎助計劃書」。參加討論的有校長鐘育志，通識中心主任凌儀玲，學務長周汛澔，同學會會長孫紫茵及包晶瀅秘書。圖／施哲三提供

今春美國疫情嚴峻時，就想趕緊先打疫苗之後回台去避難，因為台灣是全球最安全的地方，好朋友也常來電催着我們快啓程，所以在4月疫苗打完後於4月25日飛抵桃園，來自美國災區的我們入關手續嚴謹，我太太拿着美國護照，她的2nd name 是Ling, 我給她填上 initial ＂L＂而已, 他們的電腦不喜歡，就這樣在機場為此拖延了一個多小時才過關進入國門。他們非常仔細小心收集絕對正確的資料建檔，用來追蹤我們的行動，絕對不讓你亂跑。我們不去住指定的檢疫旅館，選擇自家隔離十四天的決策。再加上一週可以出門但是口罩不能拿下來，因此還不能够約訂餐會。親朋好友就只好要等到第四週才可見面。好友很熱心的訂下餐敘日期，打算歡樂相聚N場。但是出乎意料之外，台灣的疫情開始破口，疫災不可收拾，政府只好硬碰，來個三級跳，叫大家遵守法規嚴格管制，我們的美夢完全報銷掉，只好繼續躲在家裡。天天祈禱希望趕快解除隔離檢疫，求求上帝給我們開門見天見山可以自由行動。但是實際上不是那麼容易，要看疫情的科學數據而定，結果一天過一天發現情況不佳，所以反而延期隔離時間，起先從5月28日延到6月初再加延期 ，到28日，看情況不妙，我們只好走人，就決定6月23日乘長榮航空直飛回來芝加哥家。

台灣人很可愛，很守法，三級疫情控管令一下達，街上人群全部一下子都跑掉了，空空洞洞，沒有行人。公共汽車、小黃、火車、㨗運幾乎無人光顧。

好了，伙食問題如何解決，民以食為天，萬事不如吃重要。好在未入境前，好友黃瑞明大法官賢伉儷尤美女立委把我們的冰箱塞滿食物食品及日常用品，足夠吃用得很久一段時間。好多朋友為我們的遭遇惋惜。回台所期待的美食夢就這様子不翼而飛。不久發現有些餐館如鼎泰豐可以外帶回家吃。我們就去離捷運兩站之遠的芝山 Sogo 地下美食廣場鼎店買小龍包、地瓜葉、苦瓜排骨湯、蝦仁蛋抄飯，很可口很滿意，在此情此景之下，至少也享受到一些美食，可是每兩、三天吃一次同樣的東西很快就厭倦。可是沒辦法再找別的美食了。還好家樂福有開，就買些好更西自己烹煮罷了。最過意不去的是沒有機會跟好朋友聚會喝酒享受人生之樂。

總而言之，兩個月前離開美國疫情嚴峻之際，想到台灣去避難並享受美食，真可惜在台北又碰上大災難。而相反地美國的老百姓打了疫苗之後就是平穩下來，社會活動就逐漸展開，所以我們就只好折返美國。

回想起來好在這次回國在台灣也有做出兩三件較有意義的事，記錄如下:

1.居家時期看了不少政論節目，談到疫情和人生的密切關係，尤其衝擊到疫苗的種種決策，專業者與不專業的人論述有相當的差距令我想起母校在培養專業人材時也許需要加強些課外活動來幫助醫䕶人員的管理或統籌能力。因此就向母校提議捐贈基金的構想，校方的反應也很正面很樂觀其成。因為疫情關係不便面談，只好用視訊初步討論「施哲三醫師高醫文藝青年獎助計劃書」。參加討論的群組有鐘育志校長，通識中心凌儀玲主任，學務長周汛澔，同學會孫紫茵會長及包晶瀅秘書。討論熱烈很有建設性，寶貴的意見都出現而被採納。

這個 Proposal 還沒有完成，將再進一步協商改良。我也有接洽過富邦銀行信託部門如何來營運基金以便長期備用。



施哲三（右上）、孫紫苬會長（右下）。圖／施哲三提供

2.對疫情的感受至深，怠在客廳裡時間長了，腦子裡有時候空無一物。幸虧詩詞靈感發作，就提筆寫下幾句詩詞來解解悶，開心一下。

思鄉愁

疫無情

家居空守隔離處

窗外花枝鳥雀疏

松鼠跳躍尋食苦

夜市商舖少

人如故



夜閃星

鄉梓田園靜無聲

市貌有景少人問

百姓只顧自家事

畜牲不聊生

武疫盛



6月23日乘長榮航空直飛芝加哥，我們的座位是1D & 1G 要14 個小時才到達目的地。除了好好躺下睡覺幾個小時外，也靜思我們群組的工作，也有時間反思台灣有史以來最嚴重的瘟疫，有感提筆再次寫下一首詞句記取這次在台灣碰到這麽嚴峻疫情的感受，分享校友。



憶疫情



疫長久

伸手不握情感逐漸休

相見不吻面罩外星貌

拱手招呼告別到處丟

免疫大衆求

人自救



苗未到

府院黨外國買真難搞

百姓瘋狂謾罵情不留

求神拜佛保佑誰能撟

封口少言笑

群聚焦



BR56 機上隨筆 施哲三 6/23/21

3.在台北居家隔離時勤洗窗觀望對面「豆腐皮蛋大樓」正興建中……是台北表演藝術中心。心裏想著開幕後邀請校友們來個聚餐，我烤拿手的牛排或施氏牛肉湯麵、喝酒。醉後才相扶持到樓下對面表演藝術中心去看表演。將是人生一大享受也。



作者擦洗玻璃。圖／施哲三提供

這棟大樓已經蓋很久了。源起陳水扁總統當市長時就有此遠見。他先把士林夜市往北遷移、整地，空出那一大塊市面，用來蓋一個台北市表演藝術中心。這個大建設然後經過幾任市長掌控洗禮、倒閉，最後追加預算再起，歷盡滄桑，搞了十幾年才將搞定完成，我為此搬來對面已經等了七、八年才見到曙光快要完工了。碰到柯市長時，他保證我這次會蓋起來了，聽說明年7月將開幕。



在興建中的台北市表演藝術中心。圖／施哲三提供

人生的遭遇難測，本想逃避美國的嚴重災情跑到台灣天堂似的老家要享受一番，誰知道，家鄉也不平穩，武疫無情地攻擊，無情地打敗台灣人的美譽。入境後就被判家居檢疫足足有兩個月之久。在「關」期間常常想到那些朋友真的被關多年在牢獄裡到底如何過日子。如施明德主席、陳水扁總統、呂秀蓮副總統、陳菊院長、柏楊先生⋯⋯等等不勝枚舉。我只能説他們真的很特殊很偉大。