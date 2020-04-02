隨著武漢肺炎疫情在各國蔓延開來，世界各地的人們陷入恐慌，台灣也不例外。社會上瀰漫著一股焦慮，不安的情緒跟著不斷增加的案例數也在上升。雖然是在癌症醫院工作，門診大多數是癌症病人，可是擔心害怕的情緒是一樣的。有位晚期癌症的病人面對我的探詢，他的回答讓我愣了一下：「我寧願死於癌症，也不要不明不白的死於武漢肺炎！」是啊！武漢肺炎雖然致死率不如SARS高，但是對大眾來說比SARS可怕的就是這種「不明不白」、這樣「未知」的恐懼。

我通常建議明顯焦慮的病人，不要一直看相關的訊息，現在各式各樣的媒體、社群網站十分發達，雖然可以立即的收到即時的資訊，可是也充斥著渲染、誇大、甚至是錯誤的訊息。過度的接收爆量的資訊，只會讓自己更加惶惶不安。此外，除了做好個人防疫措施之外，我也建議大家要盡量保持促進健康的活動。例如大多數病人在罹癌後，會注意要健康飲食以及勤做運動來增強身心健康，在疫情仍在流行期間，應該要持續這些好習慣。再來也希望大家在緊張擔憂的同時，要做一些讓自己可以放鬆、愉快的活動，不管是閱讀、聆聽音樂等等都可以。

台灣自921地震以後，走過SARS、風災、水災等重大災難。精神醫學界從歷次整體社會的重大創傷中，從國外學習以及自本土經驗中成長，整理出重大災害與創傷後的安定心理的原則。在此引用台灣臨床心理學會依循2007年Steven Hobfoll等國際災難創傷專家的建議，採取「安、靜、能、繫、望」五步驟來安頓身心。參考台灣憂鬱症防治協會與台灣精神醫學會的說明如下：

1.安 (safety)：促進安全。戴口罩、勤洗手，保護自己也是保護別人。並避免過度接觸引發不適的資訊與畫面。

2.靜 (calming)：從事促進穩定情緒的活動。如聽平靜的音樂、泡熱水澡或舒緩緊張的運動等。

3.能 (efficacy)：從事讓自己感覺有價值和能力的事情。清潔環境、做運動、寫下心得與日記，規律作息，找回自我控制感。

4.繫 (connectedness)：促進聯繫。可利用網路與電子媒體的方便，維持與外界的溝通。讓自己不孤單，並得到紓解與支持。

5.望 (instilling hope)：灌注希望。了解並接受自己的反應與經驗，不要只注意負面的報導，也能看到正向的資訊。自我勉勵打氣，保持希望。

希望全世界都能平安度過這次的疫情，把損害減到最低，更希望大家謹慎小心，做好防護，而同時心情上也保持希望，不被疫情打倒。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台

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