在醫院就診，等待是很常見的事情，包括等待辦理住院，等候排隊叫號，等候照X光或影像檢查，等待傳送人員推床等，但在急診的等待時間是依病情決定的，重症的危急病患可能還沒搞清楚自己身處何處，就已經接受完急救處置，準備轉送加護病房或開刀房。圖／陳順勝

在醫院就診，等待是很常見的事情，包括等待辦理住院，等候排隊叫號，等候照X光或影像檢查，等待傳送人員推床等，其實社會上有組織系統的環境都是一樣的，像是機場、車站、政府機關，民眾都會面臨等待的問題。那麼在身體不適又心急的時候，到急診掛號會不會比較快呢？畢竟是急診，速度上應該比較快吧，而且從醫師問診到抽血檢查，照X光還有解釋報告都在急診完成，最後領藥回家，是不是就可以減少很多等待的時間呢？

其實不然，急診的等待時間是依病情決定的，重症的危急病患可能還沒搞清楚自己身處何處，就已經接受完急救處置，準備轉送加護病房或開刀房。同時坐在候診椅上的輕症病患卻可能等到太陽下山，最終得到檢查結果沒有問題，也不需領藥就回家了。以下容筆者簡述急診的診治流程，以及各個可能需要耐心等候的環節。

一般民眾到急診掛號，第一站是檢傷，由資深的護理師測量生命徵象如血壓、心跳及呼吸次數等，紀錄主訴，並對病患進行初步評估及檢傷。一旦被識別為檢傷級數高的急重症病患，檢傷護理師會通知急診醫師儘速診治。相對的，生命徵象穩定的病患，可能就必須在候診區等候叫號看診。而在醫師看診後，依然會有很多隱形的等待時間，包括等候護理師抽血打針，等候止痛藥物從藥局送回，等候X光或CT通知可以送檢查，等候照會醫師來急診會診，等候抽血報告完成，最終才能由看診醫師依據診治結果決定下一步是帶藥回家，還是留院治療，如果是前者，當然又要等結帳跟領藥了⋯⋯

在這些過程中，若病家不了解急診的流程就會有所誤解，例如在檢傷區對護理師抱怨不要再測量生命徵象，要趕快給醫師看診。事實上，如果沒有檢傷分級制度，需要急救的病患就會錯失黃金治療時間。又例如留觀治療的急診病患，其實醫師已經看診完，護理師也抽血給藥了，正在等影像檢查或是抽血報告，病家往往只感受到醫療人員來來去去，此外就是一直等，因而產生了沒有醫師來看的感受。其實急診室之所以能24小時，365天運作，中間有極多的專業人員跟各科室的合作，病家來到急診室，必定是所有醫護人員全力運轉來救治的。然而，急診是危重症病患復甦急救的場所，相對穩定病患的不適主訴，往往不能在急診得到最終診斷或是完成療程，多數會給予初步緩解後轉介至門診追蹤或安排進階檢查。這樣的過程，對於不熟悉急診診治流程的病家而言，又是一種漫長的等待了。

如上所述，筆者簡要舉例了急診環境中病家可能遭遇的等待，目的無非是希望一般民眾可以理解，急診的急是指疾病的危急程度，而非趕時間的急。若單純以急診比較快的觀點來看，就會多所誤解。總的來說，到急診就診的病患應理解急診的看診流程，並配合急診室的救治能量耐心配合，如此才能達到醫病雙贏的局面。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台