鑽石公主號今凌晨解隔離，衛福部長陳時中特地到檢疫所了解狀況，正巧有隔離者生日，在工作人員安排下一起切蛋糕慶生。為了避免飛沫傳播，「蛋糕蠟燭只能用搧的，不能吹……」，陳時中說，「大家辛苦了！但是沒有經過這個過程，我相信我們不會安心，你們也不會安心。」

陳時中表示，因為他們實在隔離太久了，在日本也隔離、在海上也漂流一陣子、回到台灣後又再一次高規格隔離14天後又經過「三採陰」，之所以這樣做，是因為我們有一些擔憂，像團員中的其中一位就是治療完後又變成陽性，國外也有發生陰轉陽的案例，甚至有死亡的個案，因為這樣的狀況讓我們非常不放心，所以才採取這樣高規格的檢疫。



鑽石公主號解隔離，指揮官陳時中獻花給隔離14天的孩子。圖/取自王必勝臉書

陳時中說，他們為社會的安全付出了很大的代價，所以才會特別去，一方面是跟他們恭喜一下，另一方面也謝謝他們的配合，並強調這些團員都是經過高規格隔離後又「三採陰」，搞不好他們的身體可能都有一些抗體也不一定，他們是很安全的，回歸社會沒有問題。

醫福會執行長王必勝凌晨也在臉書PO文稱，鑽石公主號19位台灣旅客終於完成集中檢疫，陳指揮官特別到檢疫所關心，也恭喜他們可以回家正常生活了。「鋼鐵部長」也特別感謝台北市聯醫團隊以及保一總隊辛苦的執勤。





指揮官陳時中與檢疫所人員合影致謝。圖/擷取自王必勝臉書

王必勝說，距離他們出門已經六週，在世界最凶險的海上疫區生活一個多月，再加上回國2週的隔離檢疫，此刻每個人的心情都非常愉快。正好有人生日，離開前檢疫所也特別準備蛋糕慶生。（蛋糕蠟燭只能用搧的，不能吹……）

王必勝強調，以橫濱模式，或是類似的香港模式，接回受困疫區的國人，是風險可控且具有可行經驗的方式，真心希望納入參考。