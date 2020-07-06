繼美中貿易戰、「中國病毒」嚴重地肆虐下、及7月1日生效的「香港國安法」，美國也在「香港國安法」通過前，其商務部宣布撤銷了香港的「特殊優惠地位」，因此美國對抗「中國」的力道必將持續加強，除了增強印太民主戰略，及時以軍機、軍艦巡視並反制中國在西太平洋的軍事行動及擴張，尤其是在南海及台灣海峽；更直接通過保障台灣的法案，在川普總統就任的三年多來，從「台灣旅行法」、「國防授權法案」、維護台灣國際盟邦及地位的「TAIPEI」法案，及最近眾院所提出的「台灣防衛法」- 即用直接的軍事力量來防衞台灣，以遏止並對抗中國武力攻打台灣的野心，因此，美國甚至在不久的將來，尤其是川普若再度連任，將極有可能促使「美台建交」，讓台灣走向自主而獨立的國家，以此制裁中國，及讓中國死了「攻台」的野心！

台灣的政治人物，就如台北市柯市長最近所言，現在似乎已經沒有藍綠了，因為藍的（中國國民黨）已經染紅了，而綠的（民進黨）已經青出於藍了，那麼柯市長所成立的「民眾黨」即所謂白的，紅藍甚至綠都可以染，企圖想要通吃嗎？

主要政黨被中國利益包圍

目前台灣的主要政黨即上述所謂的綠、藍、白，一些檯面上的人物，已經陷入於「中國利益」的金黃裡，甚至「兩岸一家親」或「親中舔共」，若「美台建交」突然由美國宣布提出或是時機成熟時，他們是否可以馬上切斷「中國利益」或個人的「私心私利」？而優先考量「台灣利益」及「民主自由」的未來，並深思香港今日的淒慘命運，由香港的國安法，已經證實了「一國兩制」的大騙局，且完全破滅了！希望中國國民黨必須面對這個事實，立即放棄不切實際及虛偽的「九二共識、一中各表」，而台灣各政黨代表更應「不分顏色」，放棄歧見，力求團結，共同去面對及處理美國隨時拋下「美台建交」的震撼彈，積極促成「台美建交」，而讓台灣走向「國家正常化」及獨立自主之路！

我們更要問：蔡總統及民進黨在第一任完全執政時，重大政見如司法改革（尤其是法官評鑑及淘汰制、陪審團）、轉型正義、教育、經濟的改革等...都沒有兌現或沒有確實在執行，甚至還封鎖了大弊案（如兆豐金、慶富獵雷艦案）、依舊延續及維持「中華民國」的現狀：即一中原則及黨國體制、將「明顯違法在先且利益勾結」放水接「管」為台大校長、修訂了一個「斷手斷腳」反民主的鐵籠公投法、壓制東奧正名 ...等，那麼現在繼續完全執政後，包含第一任及未來第二任充實奠定「民主法治」的政見，及所承諾的改革 - 尤其是司法、經濟、金融及教育上，會兌現嗎？除了深根自由民主的體制及互敬互利的多元文化外，有什麼「國家正常化」尤其是「正名制憲」的規劃與推動呢？對於「美台建交」因應對策準備好了嗎？雖然我們抱著存疑，但我們仍拭目以待！更希望符合「台灣」民意的期待！

「台灣」「國家正常化」契機來臨

因「中國病毒」造成了世界上的大浩劫，而引發了國際上以美國為主的「反中抗中」的浪潮下，美國加強了印太包括日、澳、紐、印、菲等民主軍事戰略（甚至包含台灣），及上述加強保衞「台灣」的各種法案；澳洲總理宣布禁止中國學生；中國最近也在中、印邊境越界挑釁，甚至發生了不小的軍事衝突，因此引起了印度全面抵制中國產品的「反中」情緒；為了提升抗中能力，日本防衛省也將於七月新設印太部門；歐盟及英國也嚴厲譴責中國違約擅自通過「香港國安法」;這的確是「台灣」走向「國家正常化」的歷史契機，更要隨時準備接受「美台建交」，這天上掉下來的禮物，「台灣」是應該接受這歷史難逢的禮物，並即時走上「國家正常化」之路！

而「台灣」在中國三不五時即使在疫情盛行時的文攻武嚇、香港的反送中及國安法，更在「中國病毒」肆虐下，也催促了「台灣人」的國家意識，有高達83%認為自己是「台灣人」，更有高達85%贊成「華航」、「護照」正名為「台灣」，在此盼望「不分顏色」的各政黨立委，全力順應民意，儘速三讀通過「正名」提案，以正式區分並避免「中國」及其病毒繼續連累及毒害「台灣」！

看看香港今天淒慘的命運，我們更深深期盼，大家應該好好努力珍惜並守護「健康安全」的家園，以目前所形成的「生命共同體」，同心協力建立「台灣」成為真正的國家，但如果「綠藍白」的政治人物尤其是執政的蔡政府，若無法擺脫「中國利益」的糾葛及「一中原則」的泥淖，也不順應「台灣」的民意，我們只能期待及早日整合真正「翠綠」的「台灣」，代表多數民意的新生力量吧！以隨時共同迎接「美台建交」並邁向「國家正常化」的大道！

有了「美台建交」之後，我們深信日本、澳洲、印度、加拿大、英國及歐盟不少的國家，將會相繼與「台灣」建交，讓「台灣」真正成為「國際」上民主國家的一份子，更讓「台灣」邁向國際並有尊嚴平安地立足於自由民主及文明的世界裡！並對世界民主和平、防疫衞生、生活福祉作出積極的參與及貢獻！