新冠病毒疫情在美國各地擴散，川普總統在白宮召開記者會，再次使用「中國病毒」，強調病毒來自中國。他說：「這是一種噁心的、可怕的疾病，本來絕對不應該從中國漏出來，但是它確實漏出來了，並感染了整個世界。全世界都在受到折磨。」

川普說，他的團隊為應對這場危機採取了許多正確的措施，包括為各州提供病毒檢測能力和醫療設備。

他提到在疫情早期禁止中國旅客前來美國的決定。「我們關閉了與中國的邊境，我們實施了禁令，我們不想讓人們從病毒感染嚴重的中國入境。」

截至星期二為止，美國的新冠病毒疫情導致超過14萬1千人死亡，近4百萬人受感染，死亡和受感染人數居世界首位。

美國民主黨主要競選者、前副總統拜登說，美國很明顯處在新冠病毒大流行的危機之中，而川普總統處理疫情的方式很無能。

在新冠病毒疫情肆虐幾個月來，川普一個星期前首次在公共場合戴口罩，並因此受到廣泛質疑。

在星期二的記者會上，川普說：「我們懇求每個人在不能保持社交距離時戴口罩。」

當被問到他是否願意在研發疫苗的努力中跟中國合作，川普說：「我們願意跟任何人合作以取得一個好的結果。」他補充說，美國已非常接近研製成有效的疫苗。

中國拒絕國際社會對其處理新冠病毒疫情方式的批評，並敦促各國為抗擊病毒共同努力。