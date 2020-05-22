蔡英文520就任總統連任，稍早一天，美國國務卿蓬佩奧致電「台灣總統」蔡英文恭喜就任，引發中國官方玻璃心碎滿地，我外交部還以美國國務卿電賀台灣總統就職，乃是首次，凸顯台美關係空前良好，這下子更引起藍營和統派打翻一缸極酸醋譚子，翻出2008年馬英九當選和2012年當選連任，分別有美國總統小布希和歐巴馬致電祝賀，反倒是2016年蔡英文當選，「降格」為國務院發言人丶2020年為國務卿，都不如馬英九所受「美國總統賀電」禮遇，蔡政府有什麼可以驕其國人，聲稱現在是台美關係最好的時刻？

蓬佩奧一封賀電，引發台灣朝野陣營各說各話，而且好像公說公有理，婆說婆有理，其實都是「面子主義」作祟。但仔細探究，台灣民選總統以來，和美國賀電最有關係的一次，要回溯到2004年陳水扁以1個％不到的差距，打敗了連宋「野合」那一次，開完票後，由於共計上千萬選票，差距只有幾萬票（只有千分之幾之差），輸方藍營群眾，以319槍擊案是人為刻意安排，和選舉作弊為由，連續數天製造騷亂動盪不休，藍營甚至提出要陳水扁「流亡」丶讓連宋就任的「和解」條件，而美國政府高層誤信綠營「作弊」的傳聞可能，以及票數過於接近，趨於觀望，對陳水扁當選賀電遲遲未發出來，導致島內人心浮動。後來在陳水扁坦然應允全國大驗票，以及美國在台協會理事主席夏馨女士的斷然處置，她二度先於國務院的決定前，就發出賀電給台灣（外交部及駐美代表處），紛亂情勢才吿穩定下來，大驗票結果亦無啥差異，總統選舉在驚濤駭浪之下，才告落槌定案。

這件台灣總統直選以來，最驚濤駭浪又與美國賀電息息相關的事件，也導致非常不當處理賀電的外交部長簡又新，立刻被撤換，也種下夏馨得罪了長官美國國務院和總統小布希，在職只有一年多，就提前卸下美國在台協會理事主席的原因。此事距今不過16年而已，但相信深入了解和有深刻印象的人，已經不多。這個由夏馨理事主席早於國務院至少6小時，自作主張卻又正確的賀電，才是影響安定台灣大局的重大關鍵。至於稍後的2008和2012馬英九的當選和連任，雖有小布希和歐巴馬的賀電，其實是由白宮「發言人」代發的，也不是美國總統本人，更沒有稱馬為「台灣總統」，而稱為「先生」而已，而此次蓬佩奧親自發賀電給「台灣總統」，難道不是突破以往的首次嗎？而且在中美交惡貿易大戰，及武漢肺炎鉅大爭議中，「台灣總統」的稱號，首次出現美國掌管外交的國務卿推文中，豈不是令中共中國寒心抓狂？要是隔鄰蕞爾小國，中共中國大概就揮兵「懲罰」了！

而蓬佩奧的賀電，固然相當打碎了中共中國的玻璃心，而擁韓鐡粉以馬英九二次獲美國總統「道賀」，來比較蔡英文所受禮遇「較低」，大諷英粉1450「自嗨」，其實也是幼稚的動作和言行，因為馬的當選和連任的賀電，只不過是行禮如儀的形式罷了，還不是白宮發言人群的作文而已，又風聞歐巴馬事後又親筆簽名寫信給馬英九道賀，馬還很珍惜裱框珍藏，但未曝光，低調原因是遵循「親美友日和中」之政策，不刺激中國之故。對此，馬辦蕭旭岑不予證實，吾人姑妄聽之，但如屬實，亦可看出馬英九傾中傾得膽小如鼠，連世界第一大國美國總統來信，都藏的畏首畏尾，是怕背後的主子「森七七」嗎？果如此方向發展下去，台灣不被藍營或統派雙手奉送也難！

維持現狀 辜負選民期待

蓬佩奧「台灣總統」的正式稱呼，是美國朝野近年來一連串友台的具體表現，蔡政府固然有強調，而振奮了一下人心，但對照蔡英文520就職演說，很難相對應美國「台灣總統」的直言不諱，蔡英文仍然劃地自限的把台灣圈在「中華民國台灣」的框框中，「保持現狀」是最高政策綱領和指導原則，誠惶誠恐「以小事大」，一副小媳婦的樣子，其實，他誤會了自己高票連任，以為是大部分人民贊同他「保持現狀」的政策，所以他要順應民意。其實，此乃大錯特錯，為政譬如行舟，不進則退，「當面對屈辱和戰爭，選擇屈辱以後，後來還是得面臨戰爭」，從歐洲各國二戰前對德國採綏靖主義，結果換來德國坐大侵略。近卅年，以美國為首，以為協助扶植中國改善經濟，可以換來民主開放和平，結果至今才恍然大悟期待不但落空，更是相反其是，變成鼓勵霸權和侵略，後悔莫及。

台灣傳統戲劇有一齣戲，謂一對戀人，女方被迫嫁入豪門，男方落魄書生卻淪為乞討，一日乞食至豪門，女主角認出是他，暗中在飯糰中包金銀贈之，男主角未認出她亦未知其意，竟拿之去換一頓飽食，下頓又告挨餓， 奄奄一息，方知女方所贈飯糰包有金銀，悔恨之下，大嘆「只恨枝無葉，莫怨太陽偏 」，意思是說太陽普照萬物，而為樹木，有枝無葉，起不了光合作用，吸收不了營養，自然會枯萎而亡，只能怪自己有枝無葉，不能怪太陽偏而不照啊！

舉這個戲劇，以美國為豪門女主人，台灣為落魄書生，比喻雖不甚貼切，但故事卻十分相似，美國拼命幫助我們，我們卻不會把握機會，自立自強，機會稍縱即逝，屆時才在怨嘆「只恨枝無葉」，就像1971年要不是蔣介石頑固於「漢賊不兩立」的虛妄，「一中一台」早就順水推舟成立了，老共也早就死了併吞台灣這塊肥肉的大野心，台灣獨立於中國之外，民主發展和經濟建設在亞洲當屬一屬二，何必像現在天天面臨老共的文攻武嚇，淪為世界孤兒？

美國國務卿都稱我們為「台灣總統」了，或許有幾分是政治運用，但我們何不順水推舟，順勢而為，又要蹉跎四年？誰能保證下任總統還是反共的川普，還是傾共的歐巴馬第二？我們在自己努力下，要枝繁葉茂，根深蒂固，實力才是檢驗真理的唯一標準，屈服討好不是和平的引方，蔡英文總統啊！第二任伊始，你和執政團隊要珍惜燦爛普照的陽光，強枝茂葉固根，莫要喪失大好良機，而徒恨太陽偏照啊！