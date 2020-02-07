泰源起義一直以來被視為監獄暴動，一件不被當權者所認同的台獨武裝起義事件，即使本土政權民進黨執政，如此驚心動魄、可歌可泣足以驚天地泣鬼神的台灣人民爭自由、爭主權的抗爭事件，仍湮滅於歷史的廢墟中。圖／主辦單位提供

2月8日是泰源事件起義50周年紀念日，我們寄望全國盛大紀念能遍地開花。將在全國各地播放3年前製作的舞台劇DVD，大家一同向烈士們致敬，這是台灣民族值得紀念的一個重要的日子。

何時泰源事件列入教科書？

泰源起義一直以來被視為監獄暴動，一件不被當權者所認同的台獨武裝起義事件，即使本土政權民進黨執政，如此驚心動魄、可歌可泣足以驚天地泣鬼神的台灣人民爭自由、爭主權的抗爭事件，仍湮滅於歷史的廢墟中。

何時這個事件才能載於學生的歷史課本中？何時五烈士能為台灣子孫所記憶、所景仰？能得到正確的歷史定位，才是台灣人建國有成之日。

建構台灣歷史圖像是政府該做的

2017年台灣民族同盟劉重義教授，結合李登輝民主協會等台派團體，邀請北藝大多位多位戲劇研究所畢業生製作，演出五位烈士為建國而犧牲的故事，那撼動台灣民族之魂的建國歷史，才第一次透過感性的戲劇正確、公開的詮釋。

很遺憾我們沒有資源拍繼續拍第二部，讓一位又一位可歌可泣的台獨英雄留在台灣子孫的心中。這應該是全面執政的本土政黨要拚搏的。然，民進黨是贏家，獨派卻越來越虛弱。該做的事太多了，但我們沒有資源。提出該走的方向，批判了當權者，眼前也可能成為台灣民眾的敵人。

全面執政台獨徹底被邊緣化

30年來許多有志之士，絞盡腦汁、耗盡青春，為了台灣人的新國家而拼命。全面執政，正名制憲的工程卻總是原地不動。中華民國憲法是一中兩區，但國際上分得出「一國兩區」和「一國兩制」的差別嗎？

2月3日（一）下午2點28分代表李輝民主協會到交通部前參與台灣國辦公室舉辦的「華航正名刻不容緩」抗議。回程心有戚戚焉：凡關於討論台灣國家之路的文章，督促蔡政府前進批判維持現狀的運動或研討會，媒體大多冷漠，誠如許信良所言：「蔡總統四年來最大的成就就是將台獨徹底邊緣化。」從黨外時期的街頭抗爭以來，去除殖民政權、打倒中華法統、建立台灣共和國這清楚的新國家目標下，所凝聚的台灣國族意志，本土政黨全面執政後卻日趨式微，台灣魂竟潰散？

台派分裂、台獨運動媒體冷漠

而台派部分團體是疼惜本土政權？或被收攏？拆解中華殖民政權的意志漸漸麻痺，當民進黨與台灣價值背離時，也不願站出來說真話。全面執政才4年，同志們也漸分裂，台派的活動在媒體冷處理下也無力。

心悵然，我擔任一邊一國不分區立委第3名，當然知道不會選上，但出錢、出力、用心、費時，只有一個心願獨派能有政黨於2020跨過門檻，取得2024總統門票！總要有獨派的發言空間啊！

全球疫情下的一中困境

全球疫情恐慌下「一中架構」下的台灣受害最深：被排除於世界衛生組織WTO、國際民航組織ICAO等國際組織，撤僑受挫、班機被圍堵、疫情波及於台灣……猶未蔡總統見其大格局、大魄力。

中國疫情爆發快速蔓延開來，各國看清中共的野蠻落伍，對台灣也表示友善支持。國際局勢如此有利，蔡總統竟將台灣放在CHINA的櫥窗裡？CHINA TAIWAN讓台獨運動倒退30年。不努力脫中，未來CHINA TAIWAN恐成為台灣子孫的緊箍咒？

盼年輕人能延續建國工程

同志勿忘初衷，本土政黨雖全面執政，然新國家意志卻孱弱低盪。眼見中國氣數已敗，正名制憲時機已到，下一個階段的建國工程該如何進行？值得深思！

眼前東京奧運台灣隊正名、新版台灣身分證……我們都要繼續抗爭，前輩們是壯志未酬身先死，我們也漸漸老了，但絕不能忘了前人的犧牲和遺志，而最重要的是年輕人能延續建國工程，未來台灣才有希望！所以我們的DVD需要進入學校播放，請各校社團、組織大家一起傳播台灣人的建國故事！

各校各團體自主播放

各校老師同學可連絡張興旺先生0935-901-622，取得光碟，推展至學校社團放映，讓青年學生了解泰源五烈士動人的故事。當然各社區、組織、團體，願意播放都歡迎。

北部定點播放

2/1 - 2/15：每日晚上7：00；週末（六、日）每日下午1：00，晚上7：00

地點：台北市南京東路四段47號5F（民報文化藝術基金會，捷運松山新店線小巨蛋出口1）

泰源起義50週年紀念座談會

日期：2月8日（六）下午2：30 – 5：00 （1：00開始放《Siro Heroes–泰源事件》影片）

地點：台北市南京東路四段47號5F（民報文化藝術基金會，捷運松山新店線小巨蛋出口1)