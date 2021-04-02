中共政治局委員楊潔篪日前在美中高層會晤時嘲諷美式民主的缺陷，指美國國內很多人對美國的民主並沒有信心；提醒美國眼前迫切之事是改變形象，而非推廣自己的所謂民主。他還大言不慚表示，美國有美國式的民主，中國有中國式的民主。他批評西方民主體制至今無力應對疫情，中國卻能快速控制，證明中國政治體制優於民主體制。

其實，檢驗一個國家是否有民主，只要看它有沒有定期選舉，就一目了然。

民主政治的基本原則，就是掌權者必須透過民主普選，或由全民普選的機構產生；選舉應該定期舉行，必須有多黨競爭，而且至少有過一次政黨輪替的經驗。中國沒有民主普選，不是民主國家，中國式民主的本質就是獨裁。獨裁的中國有什麼資格批評民主的美國？

《世界人權宣言》強調，政府的權力基礎來自人民的意志，所有的國家都必須透過定期、真正的選舉，讓人民的意志充分表達。選舉應依據普遍和平等的投票，依據自由程序，並以不記名投票進行。中國沒有定期、真正的選舉，違反《世界人權宣言》的規範，中國式的民主不是民主。

沒有選舉就沒有民主

獨裁政府不受民意監督，很容易濫權，人權和自由毫無保障。中共迫害新疆維吾爾族人民，打壓香港自由、法治、人權，根本原因是政治不民主，沒有民意監督，政府濫權沒人管，不顧百姓死活。

中國政治不民主，迫害人權自由，卻認為人權是內政問題，不同意別的國家干涉。。中國與俄羅斯外交部長會談發表聲明，聲稱民主模式不存在統一標準，應尊重主權國家自主選擇發展道路的正當權利，反對假藉人權問題干涉別國內政，「以推進民主為藉口干涉主權國家內政不可接受」。

聯合國憲章強調，自由、人權、反抗専制壓迫，是人類基本權利，不得被侵害。當今國際法不只保護國家主權，同時也要保護人民主權。《世界人權宣言》明確表達，不容許任何國家破壞人民的權利和自由。迫害自由人權不是內政問題，該受到國際干涉。

西方國家近年來相當關切中國的人權問題，認為北京當局對新疆維吾爾人實施鎮壓，包括強迫絕育，並將上百萬人送到再教育營，破壞對伊斯蘭教的信仰，還強迫維吾爾人進行勞動，因此，對中國官員實施制裁。瑞典服裝品牌H&M、德國運動品牌Adidas、美國運動品牌Nike，和日本的無印良品，也因新疆維吾爾自治區少數民族遭到強迫勞動而拒用新疆棉花。這些都是國際社會關切中國人權的具體例子，也印證人權不只是一國內政問題，也是普世關切的人道議題。

（本文轉載綠色廣播電台）