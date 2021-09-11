近日鄉親紛紛向彰化縣府反映：去年王縣長承諾南彰化新住民滿15人就會在國小開辦補校教育，如今彰化縣溪湖鎮已有32人報名，且已將名冊送至縣府，9月國小已開學，然而，縣府教育處社教科人員透露，今年在溪湖鎮開班的希望渺茫，也要溪湖鎮的新住民到永靖鄉的國小補校就讀。消息一出，讓新住民朋友萬分焦慮並質問：同樣要開班，何以不在溪湖，卻要跑到永靖鄉呢？夜晚來回奔波，萬一發生事故，縣府能負責嗎？至盼王縣長兌現其承諾，不要失信於民。

根據官方統計，台灣新住民人數已超過65萬人，為了協助新住民快速融入台灣社會，新住民教育向為各級政府的重要政策。以「彰化縣 110 年度成人基本教育研習班及新住民識字班實施計畫」而言，即係依據教育部「邁向學習社會」白皮書與「建立終身學習社會」五年計畫，以及教育部補助辦理成人基本教育實施原則暨身心障礙成人教育及終身學習活動實施辦法所擬訂，實施目的在於：培養新住民具有聽、說、讀、寫、算能力以充實基本生活知能，並增進新住民之語文溝通能力、拓展人際關係，融入現代社會環境，提升生活品質。其實，有相當比例的新住民，在其母國已有不錯的學歷，因此，藉由中文識字班或是補習教育，對其適應台灣的生活，應有莫大的裨益。

地方政府應重視新住民教育

可惜，良法美意的政策到縣市政府層級，卻經常走樣。尤其，實施方式雖明文規定：每鄉鎮至少需有一個以上單位辦理，並依需求填報開辦申請表，可是，溪湖鎮今年新住民的報名人數，明明已超過規定人數，卻要求他們前往隔壁鄉的國小就讀，明顯違背縣府自訂的開班原則。經洽詢縣府教育處得知，主因在於溪湖鎮內國小承辦的意願不高。不過，倘若縣府能重視新住民教育，定能排除困難，亦即，當聽聞學校辦理意願不高，即須探索原因，而不是以尊重學校之名，兩手一攤，置新住民教育於不顧。甚且，一般教師或學校容或有「多一事不如少一事」的思維，然而，倘能邀集協商，由一所國小承辦，並給予必要的協助，應非難事。而不是僅順著學校的考量，諸如：課後時間還要上課、加重教師負擔、犧牲家人相處的時間等理由。其實，若在職教師無暇顧及，邀請退休教師、代理或代課教師授課，應至為可行。此外，新住民教育的良窳，攸關新住民自身及其家庭成員未來發展，有些縣市政府就很認真推動，例如：在春節期間，邀請新住民參加聯歡活動，寫春聯、製作甜點、吉祥話、猜謎等，提供新住民實地瞭解風土民情，縮短新住民與在地的距離。對於表現傑出的新住民第二代青年學生，則頒發獎學金，鼓勵其好表現。

籲請縣市政府能確實做好新住民補校教育，不能流於紙上談兵，或宛如作文比賽，公布實施計畫交差了事。另外，建議中央主管部門，定期評鑑各縣市政府的新住民教育績效，並由各縣市輪流辦理新住民教育工作坊、研討會或成果發表會，提供相關人員經驗分享與交流，新住民教育的精進將較有可能。