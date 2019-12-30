中國國民黨總統候選人韓國瑜宣布若當選總統將恢復設立特偵組，偵辦包括總統在內的高官貪腐案件，台灣民意基金會今（30）日公佈最新民調，有3成8贊成韓國瑜的主張，但也有4成6反對，反對比贊成多8%，基金會董事長游盈隆表示，韓國瑜大聲疾呼重設特偵組，確實引起社會某個程度的回應，但並沒有引起多數選民的共鳴和支持。

針對韓國瑜最近連續三次在電視政見會中提出他選上會立刻成立特偵組的主張，民調顯示，20.7%非常贊成，17%還算贊成，18.6%不太贊成，27.8%一點也不贊成，16%沒意見、不知道、拒答。

根據台灣民意基金會2016年8月全國性民調結果發現，37.4%認為應盡快廢除；43%認為應繼續維持；8.6%很難說/沒意見；11.1%不知道/拒答。游盈隆指出，這項發現顯示，特偵組存廢具高度爭議性，台灣人民意見極為分歧，反對多於贊成，但差距只有5.6%。

此民調由台灣民意基金會委託山水民意公司調查，針對全國住宅電話，20歲以上成年人進行隨機抽樣訪問，於2019年12月23日到24日進行調查，有效樣本1,075人，在95%信心水準下，約正負2.99%。並針對地區、性別、年齡及教育程度進行加權。



台灣人對韓國瑜主張恢復設立特偵組的反應（2019/12）。／台灣民意基金會提供